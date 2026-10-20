당근 거래하는 브루노 마스라니…"LP 사고 싶다고 DM 와, 콘서트 티켓 약속"

사진=라이브네이션코리아 제공, 온라인커뮤니티

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[스포츠조선 이우주 기자] 세계적 팝스타 브루노마스에게 중고 거래 제안을 받았다는 한 네티즌의 인증샷이 화제가 되고 있다.

글쓴이 A씨는 스레드를 통해 "브루노 마스가 내 LP 사고 싶다고 DM 왔다"는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 A씨가 브루노 마스에게 받았다는 인스타그램 DM(다이렉트 메시지)이 담겼다. 브루노 마스는 A씨가 소장하고 있는 LP를 사고 싶다고 가격을 물었다. A씨가 선물로 보내주겠다고 하자 감동을 받은 브루노 마스는 콘서트 티켓을 주겠다고 약속했다. 브루노 마스와의 대화를 공개한 A씨는 "꿈인지 현실인지 모르겠다", "돈은 안 받았다. 근데 콘서트 티켓을 주신다고 하니 사실 티켓값이 더 비싸서 제가 오히려 얻어가는 게 많다"고 밝혔다.

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이 글을 본 네티즌들의 반응도 뜨거웠다. 네티즌들은 "브루노 마스가 한국인과 당근 거래하는 현장인가요?", "브루노도 당근을 하는데 내가 뭐라고 이베이를 하냐", "살다살다 팝스타가 인스타 직거래하는 걸 본다" 등의 반응을 보이며 놀라워했다.

한편, 브루노 마스는 내년 5월 21~22일, 25~26일, 29~30일 내한 공연으로 한국 팬들과 만난다.

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wjlee@sportschosun.com