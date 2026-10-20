故김수미, 하늘에서 뿌듯하겠네..서효림, 김치사업 성공 조짐

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 서효림이 정성껏 키우고 있는 배추밭을 공개해 눈길을 끌었다.

서효림은 지난 19일 개인 계정에 "무럭무럭 자라고 있는 배추"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에는 밭을 가득 채운 배추들이 가지런히 자라고 있는 모습이 담겼다. 큼지막한 잎을 활짝 펼친 배추들이 줄지어 자리하고 있어 정성스럽게 관리한 흔적을 엿볼 수 있다. 건강하게 자라나는 배추의 모습에 김장철을 앞둔 기대감도 더해진다.

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특히 서효림은 배우 고(故) 김수미의 며느리인 데다 최근 직접 김치 브랜드를 론칭해 더욱 이목을 끌고 있다.

김수미는 2024년 10월 세상을 떠났다. 이후 서효림은 고인이 오랫동안 이어온 김치 사업의 뜻을 이어가겠다는 의지를 밝혀왔다.

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과거 그는 "엄마, 잘 해낼게요. 지켜봐 주세요"라고 전하며 시어머니를 향한 애틋한 마음과 각오를 드러내기도 했다.

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서효림은 오는 25일 김수미의 2주기를 맞아 '서효림 1984 엘레강스 김치'를 정식으로 선보일 예정이다. 고인이 오랜 시간 쌓아온 전통적인 맛을 바탕으로 현대인의 식생활까지 고려한 김치를 선보인다는 계획이다.

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한편 서효림은 2019년 고 김수미의 아들 정명호 씨와 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com