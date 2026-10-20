故김형곤 옆 그 꼬마, 로이킴이었다...11년 전 '개그 키즈' 반전 과거

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 로이킴이 가수 데뷔 전 초등학생 시절 '개그 키즈'로 방송에 출연했던 과거를 공개했다. 어린 시절 꿈은 개그맨이었다고 밝혀 신동엽도 놀라움을 감추지 못했다.

지난 19일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 로이킴과 강남, 최예나가 게스트로 출연했다.

이날 신동엽은 로이킴을 향해 "요즘 많은 사람이 진가를 알고 있다"며 어린 시절 방송 자료를 찾아봤다고 말했다.

Advertisement

이어 "꿈이 코미디언이었다"고 언급하자, 로이킴은 초등학교 2학년 때 KBS '쇼! 행운열차'에 출연한 이력을 꺼냈다.

로이킴은 "개그 키즈로 활동했다. 김형곤 선생님과 같이 연기했다"고 밝혔다. '슈퍼스타K4' 우승으로 가수 데뷔하기 11년 전, 어린 나이에 이미 카메라 앞에 섰던 셈이다.

Advertisement

신동엽은 당시 장면을 기억한다며 놀랐다.

Advertisement

그는 "그때 장면이 너무 선명하게 기억났다. 그게 너라는 게 너무 소름 끼쳤다. 그게 너였구나"라며 로이킴의 어린 시절을 떠올렸다.

Advertisement

로이킴은 과거 방송에서도 유치원 때부터 개그맨을 동경했다고 밝힌 바 있다.

그는 '쇼! 행운열차'에서 고(故) 김형곤과 함께 연기했으며, 고(故) 김대중 전 대통령 성대모사를 선보였다고 회상했다.

Advertisement

가수로 활동하면서도 코미디에 대한 애정을 이어왔다. 2017년 'SNL 코리아9'에 출연해 콩트 연기를 선보이기도 했다.

로이킴은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'에서 우승하며 가수로 데뷔했다. 이후 '봄봄봄', 'Love Love Love', '그때 헤어지면 돼' 등을 발표하며 싱어송라이터로 활동하고 있다.

narusi@sportschosun.com