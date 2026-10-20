"소름돋아"..'이규한♥' 솔비, 43세 결혼 '예언' 딱 맞았다..1년 전 손금풀이 영상 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과 결혼을 발표한 가운데, 약 1년 전 공개된 관상 및 손금 영상이 재조명받고 있다. 당시 관상 전문가가 솔비의 결혼 시기와 자녀 수까지 예측한 가운데, 실제 결혼 소식이 전해지면서 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

약 1년 전 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '40대 미혼 여자 연예인 솔비 방송 최초 결혼 예고 (결혼손금, 난자냉동)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

당시 솔비는 제작진과 이야기를 나누던 중 자신의 결혼 계획을 언급했다. 그는 "3년 안에 할 것 같다"며 "난자 냉동 해놨는데 2년 남았다"라고 말했다. 결혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놓은 솔비의 발언이 눈길을 끌었다.

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이후 한 찻집을 방문한 솔비는 자신의 이상형도 공개했다. 그는 "다정한 사람이 좋다. 자기 일을 좋아하고 컴퓨터를 잘 다루며, 마사지도 잘 해주고 내가 존경할 수 있는 사람이어야 한다"고 밝혔다. 이어 "외모는 호감형에 초롱초롱한 눈빛을 가진 남자가 좋다"고 덧붙이며 자신이 바라는 상대의 모습을 구체적으로 설명했다.

이때 한 관상 전문가가 솔비에게 다가와 손금을 봐주겠다고 제안했다. 솔비의 손금을 살펴본 전문가는 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 그는 "20대 초반에 결혼했다면 사별했을 것"이라고 말해 솔비를 놀라게 했다.

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이어 솔비의 결혼운을 언급하며 "40대 초반에 결혼운이 있다"고 설명했다. 나아가 "43세 전에 결혼하고 아이는 한 명"이라고 예측해 눈길을 끌었다. 이에 솔비는 "내년에 하는 거냐. 2년 안에 할 수 있다는 거 아니냐. 빨리 낳아야겠다"라고 놀라워했다. 그러면서 "제가 듣고 싶은 말만 해주시는 거 아니냐"라고 의심해 웃음을 자아냈다.

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당시 결혼 시기와 자녀 계획에 관한 이야기를 나눴던 솔비가 실제로 결혼을 발표하면서 해당 영상도 다시 관심을 받고 있다. 1984년생인 솔비는 내년 4월 이규한과 결혼식을 올릴 예정으로, 영상 속 관상 전문가의 예측과 실제 결혼 소식이 맞물리며 더욱 화제를 모으는 분위기다.

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영상을 다시 접한 누리꾼들도 놀라움을 감추지 못했다. 이들은 "우와 진짜 결혼운에 결혼하네", "정말 그렇게 됐네요! 축하드려요", "관상가님 용하시다", "난자 냉동해놨구나. 현명하다" 등의 댓글을 남기며 축하와 관심을 보였다.

한편 솔비는 4세 연상의 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.