유명 할리우드 배우, 美 대선 도전?…정치 원로 "대통령감 맞다"

사진출처=매튜 맥커너히 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 매튜 맥커너히(56)가 미국 정치권에 진출할 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

11월 중간선거를 앞두고 강한 정치적 발언을 내놓은 그를 향해 한 원로 정치인은 "대통령을 비롯한 최고위직을 맡을 자질이 충분하다"며 높이 평가하고 있다.

AOL 등 미국 매체들에 따르면 맥커너히는 최근 소셜미디어에 약 6분짜리 영상을 올려 11월 중간선거를 앞두고 무소속 후보에게도 투표할 것을 촉구했다. 특정 후보나 정당을 지지하는 대신 공정성과 현실이라는 두 가지 가치를 지지한다는 것이 그의 설명이다.

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그는 영상에서 "오늘 이 자리에서 특정 후보나 정당을 지지하려는 것이 아니다. 내가 지지하는 것은 공정성과 현실, 두 가지"라고 강조했다.

이어 무소속 후보에게 투표하면 "미국 정치권이 대다수 미국인의 가치가 존재하는 중도 지점으로 돌아올 수 있다"는 취지로 주장했다. 민주당과 공화당 양당 중심의 정치 구도에서 벗어나 독립적인 목소리를 낼 정치인들에게도 기회를 줘야 한다는 것이다.

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이후 웨스트버지니아주 주지사와 상원의원을 지낸 정치 원로 맨친 전 의원(79)이 맥커너히를 지지하는 발언을 전했다.

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맨친 전 의원은 미국 24시간 케이블 뉴스 채널 뉴스네이션(NewsNation)과의 인터뷰에서 맥커너히가 정치에 뛰어들 경우 "최고위직에 오를 가능성도 충분히 있다"고 평가했다.

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맥커너히의 능력과 자질을 묻는 질문에 그는 "능력이 있다. 똑똑하고 카리스마가 있으며 의사소통 능력도 뛰어나다"며 "미국을 하나로 묶는 데 필요한 자질과 요소를 모두 갖추고 있다"고 했다.

이어 "그것이 그가 가고자 하는 길이라면, 어떤 길이든 나는 1000% 지지할 것"이라고 덧붙였다.

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이번 영상에서 맥커너히가 실제로 대통령 선거에 출마하겠다고 선언한 것은 아니지만 정치적 발언을 함으로 인해 그의 과거도 재조명 받고 있다.

그는 지난 2021년 언론 인터뷰에서 2022년 텍사스 주지사 선거 출마 가능성을 언급하며 "진지하게 고려하고 있다"고 밝힌 바 있다.

그는 당시 무소속 출마 가능성을 비추며 정치권과 지역 인사들을 다각도로 접촉했고, 여론조사에서도 현 주지사인 그레그 애벗을 상대로 경쟁력 있는 지지율을 보이기도 했다.

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하지만 다음 해 텍사스 주지사 선거에 불출마를 선언한 그는 "정계 진출보다 가족과 지역사회 봉사 활동 등 다른 영역에서 사회에 기여하는 길을 택하기로 했다"고 밝혔다.

한편 맥커너히는 영화 '인터스텔라', '달라스 바이어스 클럽', '더 울프 오브 월 스트리트' 등에 출연했으며 HBO 드라마 '트루 디텍티브 시즌 1 '에서 형사 러스트 콜 역으로 큰 호평을 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com