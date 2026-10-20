황보라, 시험관 시술 중 ♥김영훈에 서운함 폭발 "응원 없으니 더 힘들어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 시험관 시술 과정 중 남편 김영훈에게 느꼈던 서운함을 털어놨다.

16일 유튜브 콘텐츠 '양육자들'에서는 '시험관의 아이콘! 1% 기적?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 시험관 임신 과정을 떠올리며 "10년간 연애를 하고 결혼은 마흔을 절대 넘기지 말자 했다. 결혼 날짜를 잡고 처음으로 병원에 가봤다. 산전검사를 했는데 수치가 너무 안 좋았다. 당장 아이를 갖고 싶다면 혼인신고부터 하라더라. 결혼 전 6개월부터 혼인신고를 하고 시험관 도전을 했다. 임신 확률이 1%라고 했다. 되면 기적이라 했는데 2년 만에 아이가 찾아왔다"고 밝혔다.

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황보라는 시험관 시술에 대해 "힘든 건 말할 수가 없다. 대기해야 되지, 비용 많이 들지 너무 힘들다"며 "거기서 신랑이 응원과 파이팅을 해주면 좋은데 그런 게 없으니까 더 힘들다. 짜증이 났다. 시험관 시술 과정은 화가 정말 많은 시기였다"고 토로했다.

시험관을 하며 우울했다는 황보라는 "안 될 때마다 얼마나 짜증이 났는지. 신랑이 들들 볶이는 거다. 부정의 기운이 온다"고 토로했다. '임신 테스트기 지옥'까지 겪었다는 황보라는 "저도 4년을 하면서 착상을 딱 한번 해봤다. 난포가 안 모이니까 착상 기회가 없더라. 근데 이상한 느낌이 있었다. 한번에 될 거 같은 느낌이 있었다"며 "기다리면 병원 피검사 수치로 안다. 근데 나는 보고 싶지 않냐. 신랑이 선생님이 시키는 대로 피검사 수치로 보자 했는데 너무 보고 싶더라"라고 밝혔다.

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결국 새벽에 몰래 임신 테스트기를 해봤다는 황보라는 희미한 두 줄을 발견했다고. 황보라는 "남편을 깨웠는데 '하지 말랬지!'라고 화를 내더라"라며 "근데 내가 아무리 봐도 너무 연한데 될 거 같았다. 그래서 임테기를 한 시간에 한 번씩 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com