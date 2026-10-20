블핑 리사, 3세 연하 男 배우와 태국서 데이트..가족 식사도 함께 'N번째 열애설'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 블랙핑크 리사가 태국 배우 블루 퐁티왓과 또다시 함께 있는 모습이 포착돼 열애설이 재점화됐다.

최근 해외 온라인 커뮤니티와 SNS에는 리사와 블루 퐁티왓이 지난 19일 태국 방콕의 거리를 함께 걷는 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

사진 속 리사는 청바지와 티셔츠에 모자를 쓴 편안한 차림이었으며, 블루 퐁티왓은 반바지와 셔츠에 안경을 착용했다. 두 사람은 일정한 거리를 둔 채 나란히 길을 걸었다.

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지난 15일에는 리사와 블루 퐁티왓이 리사의 어머니와 함께 태국의 한 식당에서 식사하는 모습도 포착됐다. 공개된 사진에는 두 사람이 나란히 앉아 자연스럽게 식사를 즐기는 모습이 담겨 두 사람의 관계에 대한 궁금증을 더했다.

리사와 블루 퐁티왓을 둘러싼 열애설은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 태국을 비롯해 홍콩과 일본 등 여러 지역에서 함께 있었다는 목격담이 잇따르면서 친구 이상의 관계가 아니냐는 추측이 이어졌다. 지난 9월에도 두 사람이 영국 런던 거리를 팔짱을 끼고 걷는 모습이 담긴 영상이 확산돼 관심을 모으기도 했다.

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그러나 리사와 블루 퐁티왓은 열애설에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았다. 이에 두 사람이 오랫동안 알고 지낸 가까운 친구일 가능성이 있는 만큼 여러 차례 함께 있는 모습만으로 연인 관계라고 단정해서는 안 된다는 반응도 나온다.

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2000년생인 블루 퐁티왓은 1997년생 리사보다 세 살 연하로, 태국에서 배우 겸 모델로 활동하고 있다. 일부 팬들 사이에서는 수려한 외모로 '태국 차은우'라는 별칭으로 불리기도 한다.

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리사는 앞서 2023년부터 세계적인 명품 기업 LVMH를 이끄는 베르나르 아르노 회장의 아들 프레데릭 아르노와 여러 차례 교제설에 휘말렸다. 이후 결별설까지 제기됐지만, 두 사람 모두 관계에 대해 공식적으로 밝힌 적은 없다.

한편 리사는 지난달 선공개곡 'SaWaDiKa'(사와디카) 음원을 공개했으며, 오는 23일 솔로 미니앨범 '프레스 플레이(PRESS PLAY)'를 발표한다.