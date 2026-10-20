박위, '비호감' 탈출구가 안보이네...과거 영상 파묘 '또 무더기 삭제'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 박위가 운영하는 채널 '위라클'에서 영상 비공개가 이어지고 있다.

KTX 낙상 사고 CCTV 공개 논란 이후 과거 콘텐츠까지 온라인에서 재조명되는 가운데, 박위가 자신의 전신마비 사고를 되짚은 영상도 현재 공개 목록에서 확인되지 않는다.

20일 유튜브 채널 분석 사이트 소셜블레이드에 따르면 '위라클'은 지난 15일 영상 1개, 16일 영상 2개를 각각 비공개로 전환했다.

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앞서 KTX 사고 관련 영상을 비공개한 뒤에도 일주일 동안 영상 13개가 추가로 비공개 처리된 것으로 알려졌다.

KTX 관련 영상이 비공개되기 전 798개였던 공개 영상은 현재 778개로 줄었다. 공개 목록에서 확인되는 영상이 총 20개 감소한 셈이다. 한때 100만 명을 웃돌았던 구독자 수도 현재 93만 명대로 내려왔다.

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공개 목록에서 확인되지 않는 영상 가운데는 박위가 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받은 당시를 돌아본 콘텐츠도 있다.

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2021년 공개된 '누군가가 널 밀었을 수도 있어. 7년 전, 전신마비가 된 그날의 의혹들'에서 박위는 사고가 발생한 장소를 찾아 당시 상황을 되짚었다. 해당 영상은 현재 공개 목록에서 볼 수 없다.

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박위를 둘러싼 논란은 지난 8월 KTX 낙상 사고 CCTV 영상 공개 이후 확산했다. 박위는 같은 달 14일 KTX에서 하차하던 중 휠체어 바퀴가 경사로에 발을 올려놓고 있던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어졌다.

이후 사고 장면을 담은 CCTV 영상을 공개했으나, 현장 근무자가 사고 직후 사과한 것으로 알려지면서 영상 공개 방식과 편집을 두고 비판이 나왔다.

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박위는 해당 영상을 비공개하고 "당시 현장에서 저를 도와주시기 위해 최선을 다해주셨고 정중하게 사과해 주셨던 근무자의 입장을 생각하지 못했다"며 사과했다.

이후 유튜브 활동 중단을 선언하고 예정된 강연을 취소했으며, 서울시 홍보대사직에서도 자진 사임했다.

이후 과거 영상들도 온라인에서 재조명됐다. 시각장애인 유튜버 원샷한솔과 함께한 콘텐츠에서는 장애를 희화화한 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

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박위의 아버지인 박찬홍 감독과 배우들의 이른바 '수양부녀' 관계도 다시 언급됐다. 박진희·윤소희·최강희가 박 감독과 가족처럼 가까이 지낸 일화를 공개한 가운데, 박슬기가 왜 수양딸로 거론되지 않았는지를 두고 온라인에서 의문이 나왔다.

박슬기는 2023년 '위라클'에 출연해 박위 부모에 대한 존경심을 밝힌 바 있지만, 박 감독과 실제 수양부녀 관계를 논의했는지는 확인되지 않았다.

2024년 공개된 '시댁에서 맞이한 첫 추석' 영상도 재조명됐다.

영상에 윤소희가 등장한 것을 두고 일부 시청자들이 송지은의 가족 내 대우에 의문을 제기했지만, 이는 영상 속 장면을 바탕으로 한 추측이다.

최근 비공개 처리된 영상의 전체 목록과 조치 이유는 확인되지 않았다. 박위 측도 영상 비공개와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

narusi@sportschosun.com