이상순, 얼마나 아팠길래…♥이효리 "출근하는 것만으로 감사" ('완벽한하루')

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[스포츠조선 이우주 기자] '완벽한 하루' 이효리가 라디오로 복귀한 이상순에 기쁜 마음을 드러냈다.

20일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 가수 이효리가 출연했다.

오랜만에 게스트로 출연한 "이상순 씨가 자리를 많이 비운 관계로 제가 많이 송구스럽다는 가족으로서 말씀 드린다. 다시 라디오를 진행할 수 있는 것만으로도 감사하다"며 "같이 출근하고 이상순 씨가 라디오에 나오는 것만으로도 기분이 좋다. 집에서 맨날 마지막 잎새처럼 창 밖만 보고 누워있었는데 얼마나 감사한지 모른다"고 밝혔다.

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이상순은 "한 달 동안 힘없이 누워있는 모습 보면서 '이 인간 언제 나가나' 했을 것"이라며 웃었고 이효리는 "제가 중간중간 체크하면서 마지막 잎새냐 고개를 끄덕거리면 상태가 안 좋다는 뜻이고 아니면 괜찮다는 뜻"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

최근 핑클 완전체 컴백 소식을 알리며 연습에 매진하고 있는 이효리. "콘서트"라고 말하다 당황한 이효리는 "뭔가를 열심히 하고 있다. 매일 요가 수업하면서 연습을 병행하다 보니 새벽 5시부터 오후까지 쉴 틈 없이 움직이고 있다"고 밝혔다.

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멤버들을 다시 만난 소회에 대해서는 "그간 떨어져 지낸 시간도 있었고 각자 음악 활동을 떨어져서 하지 않았냐. 진이는 미국에 있으면서 아예 연예계를 떠났고 저도 계속 활동했지만 노래하고 춤추는 건 되게 오랜만이다. 그래서 너무 어색하고 힘들지 않을까 싶었는데 막상 넷이 모이니까 스무살 때로 바로 돌아가더라"라며 "제 자신이 성숙해진 줄 알았는데 아니더라. 옛날 친구들을 만나니 다시 옛날로 돌아갔다"고 밝혔다.

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이효리는 "요가 수강생들을 만나면서 체통을 지키면서 마인드컨트롤 잘하는 사람처럼 보이려 노력했는데 끝나고 연습 가면 다 풀어헤친다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com