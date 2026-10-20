이효리, 자영업자 고충 "세금 너무 많아, ♥이상순 돋보기 빌려 쓴다" ('완벽한하루')

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[스포츠조선 이우주 기자] '완벽한 하루' 이효리가 라디오로 복귀한 이상순에 기쁜 마음을 드러냈다.

20일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 가수 이효리가 출연했다.

최근 핑클 완전체 컴백 소식을 알리며 연습에 매진하고 있는 이효리. "콘서트"라고 말하다 당황한 이효리는 "뭔가를 열심히 하고 있다. 매일 요가 수업하면서 연습을 병행하다 보니 새벽 5시부터 오후까지 쉴 틈 없이 움직이고 있다"고 밝혔다.

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멤버들을 다시 만난 소회에 대해서는 "그간 떨어져 지낸 시간도 있었고 각자 음악 활동을 떨어져서 하지 않았냐. 진이는 미국에 있으면서 아예 연예계를 떠났고 저도 계속 활동했지만 노래하고 춤추는 건 되게 오랜만이다. 그래서 너무 어색하고 힘들지 않을까 싶었는데 막상 넷이 모이니까 스무살 때로 바로 돌아가더라"라며 "제 자신이 성숙해진 줄 알았는데 아니더라. 옛날 친구들을 만나니 다시 옛날로 돌아갔다"고 밝혔다.

이효리는 "요가 수강생들을 만나면서 체통을 지키면서 마인드컨트롤 잘하는 사람처럼 보이려 노력했는데 끝나고 연습 가면 다 풀어헤친다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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한 청취자는 두 사람의 모습을 보고 "부부 티가 안 난다"고 밝혔고 이효리는 "개인의 삶을 많이 살고 있어서 하루에 마주칠 일이 많이 없다. 예전엔 모든 생활을 거의 같이 했는데 요즘엔 가끔 만나면 반갑다"고 밝혔다. 이상순이 "부부인 걸 티를 내야 하나 싶다"고 궁금해하자 이효리는 "자연스럽게 티가 나지 않을까 싶다. 사랑스러운 말투에서"라고 밝혔다.

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"자영업자의 삶은 어떠냐"는 질문에는 "저는 자영업자라 하기엔 좀 달라서 그 분들의 마음을 헤아리긴 어렵다. 하지만 매일 출근하긴 힘들다"고 밝혔다. 이상순이 "매번 세금 내느라 힘들어한다"고 하자 이효리는 "다달이 뭘 내는 게 많다. 눈이 잘 안 보여서 상순 씨 돋보기를 빌려서 하고 있다. 제가 아직 자존심 때문에 돋보기를 맞추지 않았는데 안 보인다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이상순은 "제가 돋보기를 맞춘다 할 때 주위에서 후배들이 놀랐는데 이제 다들 그렇게 된다"고 밝혔고 이효리는 "콘서트에서 프롬포터 안 보일까 봐 걱정이다. 아주 크게 해달라고 미리 말해야겠다"고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com