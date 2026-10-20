"얼굴이 달라졌네"…이다해 이어 홍수아까지 '중국풍' 인형 미모 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이다해에 이어 홍수아까지 중국에서 전한 근황이 화제를 모으고 있다. 두 사람 모두 국내 활동 당시와는 사뭇 다른 분위기의 화려한 스타일링을 선보이며 이른바 '중국풍 미모'로 시선을 끌고 있다.

홍수아는 지난 19일 자신의 SNS에 "언니랑 10년 인연. 내가 좋아하는 룽샤 3일 내내 먹었다. 전갈은 차마..."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 중국 항저우에서 오랜 인연을 이어온 지인과 식사를 즐기는 홍수아의 모습이 담겼다.

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홍수아는 화이트 셔츠에 풍성한 프릴 장식이 돋보이는 미니스커트를 매치해 사랑스러우면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 의자에 앉아 다리를 꼰 모습에서는 늘씬한 각선미도 돋보였다.

특히 눈길을 끈 것은 홍수아의 비주얼이다. 또렷한 이목구비와 작은 얼굴, 단정한 단발머리가 어우러지며 인형 같은 미모를 완성했다. 과거 국내에서 활동하던 시절과 비교해 한층 화려하고 여성스러워진 분위기도 관심을 모았다.

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홍수아는 오랜 기간 중국에서 활동하며 현지 팬들에게도 얼굴을 알렸다. 과거 성형 사실을 솔직하게 인정해 화제가 되기도 했다.

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그는 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연해 "성형을 이미 다 해서 아쉬운 부분이 없다. 가장 자연스러운 게 예쁘지만 저는 할 수밖에 없었고, 해서 더 잘 됐다"고 털어놓은 바 있다.

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홍수아에 앞서 배우 이다해 역시 중국에서 공개한 근황으로 관심을 받았다. 이다해는 지난 18일 자신의 SNS를 통해 중국 항저우에서 진행된 라이브 커머스 방송 현장 사진을 공개했다.

오는 11월 출산을 앞둔 것으로 알려진 이다해는 중국 유명 인플루언서 딴딴이 진행한 광군제 기념 라이브 커머스 방송에 게스트로 출연했다.

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사진 속 이다해는 화려한 비즈 장식이 돋보이는 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 특히 또렷한 눈매와 화사한 메이크업, 현지 방송에 어울리는 화려한 스타일링이 시선을 사로잡았다.

이를 접한 일부 누리꾼들은 국내 활동 당시와 달라진 분위기에 주목하며 중국에서 선호하는 화려한 메이크업과 스타일링이 반영된 것 같다는 반응을 보였다.

두 사람은 중국에서 꾸준히 활동해 왔다는 공통점이 있다. 홍수아는 중국 드라마와 영화 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔고, 이다해 역시 중국에서 높은 인지도를 바탕으로 방송과 각종 행사에 참여해 왔다.

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이처럼 중국에서 오랜 시간 활동해 온 두 배우가 비슷한 시기 근황을 공개하면서, 국내 활동 당시와는 다른 화려한 스타일링과 분위기가 나란히 관심을 모으고 있다.

olzllovely@sportschosun.com