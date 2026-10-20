박세영, '♥연하 남편' 곽정욱과 8년 연애…"내가 멱살 잡고 결혼했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 결혼 5년차 배우 부부 박세영과 곽정욱이 태어난 지 14개월 된 딸 나엘과 등판한다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 특히 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 수상했고 '2026 브랜드 고객 충성도 대상'에서 가장 영향력 있는 '관찰 예능 프로그램'으로 선정되며 '국민 육아 예능'의 위엄을 입증했다.

오는 21일(수) 방송되는 '슈돌' 640회는 '품에 있는 네가 벌써 그리워' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 특히 '슈돌'의 새로운 가족으로 배우 박세영과 곽정욱 부부가 첫 등장해 눈길을 끈다. 두 사람은 아빠 곽정욱을 쏙 빼닮은 14개월 딸 나엘이를 최초 공개하며 사랑스러운 가족의 일상을 선보일 예정이다.

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이 가운데, 박세영과 곽정욱의 결혼 비하인드가 공개돼 이목을 집중시킨다. 드라마 '학교 2013'에서 처음 인연을 맺은 두 사람은 8년이라는 장기연애 끝에 결혼한 사이. 박세영은 "드라마 촬영 당시에는 안 친했다"라고 밝힌 데 이어 "내가 멱살 잡고 결혼했다"라는 화끈한 발언으로 웃음을 자아낸다.

특히 박세영은 드라마 촬영장 복귀를 앞두고 남편 곽정욱을 위한 육아 인수 인계표까지 꼼꼼하게 작성하며 파워 J 육아 스타일을 뽐낸다고. 아내를 잘 따르는 연하 남편 곽정욱과 카리스마 넘치는 연상 아내 박세영의 반전 부부 케미가 기대를 모은다. 무엇보다 박세영과 곽정욱의 사랑을 듬뿍 받고 자란 딸 나엘이의 깜찍한 매력이 시선을 강탈한다. 나엘이는 아빠 곽정욱과 붕어빵처럼 닮은 비주얼에 몸무게 9.2kg의 먹짱 면모까지 겸비해 귀여움을 뽐낸다.

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과연 '결혼 5년 차' 박세영-곽정욱 부부와 사랑스러운 14개월 딸 나엘이가 '슈돌'에 어떤 새로운 활력을 불어넣을지 기대가 모인다.

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한편 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com