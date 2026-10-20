'우지원 딸' 미코 우서윤, 성형설 돌더니..치아 시술 고백 "웃을 때 자신감 생겨"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 농구선수 우지원의 딸이자 2026 미스코리아 진(眞)으로 당선된 우서윤이 치아 시술을 고백했다.

20일 우서윤은 자신의 SNS에 "전에는 웃을 때 치아가 신경 쓰였는데, 지금은 어디서든 자신 있게 웃을 수 있다. 자연치를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 선택적으로 개선할 수 있다는 점도 좋았고, 무엇보다 결과가 자연스러워서 정말 만족스럽다"라고 밝혔다.

영상을 통해서는 "지금까지 해본 시술 중 가장 만족스러운 시술 중 하나"라며 "웃을 때 자신감이 많이 생겼다"라고 전하기도 했다.

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한편 우서윤은 지난 8월 열린 '제70회 미스코리아 선발대회'에서 최고 영예인 진에 선발돼 화제를 모았다. 그는 키 191cm 아빠 우지원의 우월한 DNA를 물려받아 큰 키와 늘씬한 몸매를 자랑, 시선을 한몸에 받았다. 우서윤은 2003년생 22세로 미국 터프츠대학교에서 파인 아트를 전공하고 있으며 과거 우지원과 가족 예능에 동반 출연한 바 있다.

미스코리아 선발 후 과거 예능 출연 영상이 재조명되며 성형설이 일기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com