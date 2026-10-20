가희, 화장품 '가히'와 상표권 분쟁 끝내 '패소'…"내 이름인데 왜 못 쓰나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 가수 가희가 자신의 이름을 딴 건강식품 브랜드의 상표권을 둘러싼 소송에서 패소했다.

19일 동행미디어 시대 단독 보도에 따르면 특허법원은 지난 4월 23일 화장품 브랜드 '가히(KAHI)'가 가희의 식이보충제 상표 'KAHI'를 상대로 제기한 상표 등록 무효 소송에서 화장품 회사 측의 손을 들어줬다.

가희 측은 판결에 불복해 상고했으나 일주일 뒤 취하하면서 지난 5월 20일 패소가 확정됐다.

Advertisement

앞서 가희는 2021년 5월 식이보충제 등에 사용할 상표 'KAHI'를 출원해 2023년 12월 등록 결정을 받았다. 그러나 화장품 브랜드 가히 측은 자사 상표와 이름이 같아 소비자들이 혼동할 우려가 있다며 등록 무효를 주장했다.

이에 가희 측은 화장품 회사가 설립되기 전부터 '가희(Kahi)'라는 예명으로 활동해 왔으며, 자신의 이름을 상표로 사용했을 뿐이라고 반박했다.

Advertisement

당초 특허심판원은 화장품과 식이보충제가 서로 다른 상품이라는 이유로 가희 측의 손을 들어줬다. 하지만 특허법원의 판단은 달랐다.

Advertisement

재판부는 화장품 브랜드 가히가 드라마 '이상한 변호사 우영우' 등 25편에 제품을 간접광고(PPL)로 노출하고, 출시 약 1년 6개월 만에 판매량 1000만 개를 돌파하는 등 이미 높은 인지도를 확보했다고 판단했다.

Advertisement

또한 화장품과 식이보충제는 미용과 건강을 목적으로 한다는 공통점이 있어 소비자들이 같은 회사의 제품으로 오인할 가능성이 있다고 봤다.

특히 가희가 해당 상표를 등록만 했을 뿐 실제 제품에 사용한 적은 없었던 것으로 전해졌다.

Advertisement

한편 가희는 2009년 그룹 애프터스쿨의 리더로 데뷔해 '디바', '너 때문에', '뱅(Bang!)' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수와 뮤지컬 배우 등으로 활동 영역을 넓혔으며, 2016년 사업가와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com