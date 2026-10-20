48세 이효리, 컴백 코앞인데..노안으로 난감 "프롬프터 안 보일까봐 걱정"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이효리가 노안을 겪고 있다며 고충을 털어놨다.

이효리는 20일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'의 '간헐적 효리' 코너에 출연했다.

DJ 이상순과 마주 앉은 이효리는 청취자가 "방송에서 부부인 게 티가 하나도 안 난다"라고 하자, "요즘 개인적인 삶을 많이 살고 있어서 (이상순을) 마주칠 일이 많이 없다. 예전에는 모든 생활을 거의 같이 했는데, 요즘엔 만나면 반갑다"라며 웃었다. 이효리는 요가원 운영과 약 21년 만의 핑클 완전체 컴백 준비 등으로 바쁜 나날을 보내고 있다.

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또 다른 청취자는 이효리에게 "자영업자의 삶은 어떤가"라며 요가원 운영에 대해 물었고, 이효리는 "저야 뭐 또 다른 직업도 있으니까 자영업자라고 하기에는 그분(자영업자)들의 마음을 헤아리기 어렵다. 근데 매일 출근한다는 게 쉽지 않더라"라고 말했다.

그러자 이상순은 세금 관리를 언급했고 이효리는 "다달이 (세금을) 내야 하는 게 머리 아프다. 눈이 잘 안 보여서 상순 씨의 돋보기를 보면서 내고 있다. 아직 자존심 때문에 돋보기를 맞추지 않았는데 안 보인다"라고 털어놨다.

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또한 "콘서트를 할 때 프롬프터가 안 보일까 봐 걱정이다. (글씨를) 아주 크게 해달라고 미리 말해야 될 것 같다"라며 걱정했고 이상순은 "65인치로 바꿔야 할 것 같다"라며 농을 던졌다.

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한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com