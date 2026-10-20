'엑소 출신' 타오♥쉬이양, 대리모 출산설 정면 반박…"내가 직접 낳았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 중국 가수 겸 배우 쉬이양이 남편이자 그룹 엑소 출신 타오(황쯔타오)와의 사이에서 낳은 아들을 공개한 가운데, 대리모 출산 의혹에 직접 입을 열었다.

중국 현지 매체 극목신문 등에 따르면 쉬이양은 지난 16일 SNS 라이브 방송을 통해 출산 사실을 뒤늦게 공개한 이유와 함께 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 해명했다.

이날 쉬이양은 온라인상에서 불거진 대리모 출산 의혹에 대해 "아이는 한 명뿐이고, 내가 직접 낳았다"고 선을 그었다. 특히 제왕절개로 출산했다는 사실까지 밝히며 대리모를 통해 아이를 얻었다는 추측을 일축했다.

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쉬이양은 "장난이나 농담은 괜찮지만 악의적인 루머는 퍼뜨리지 말아 달라"며 근거 없는 소문이 확산하는 상황에 안타까움을 드러냈다.

앞서 쉬이양은 지난 2024년 타오와의 사이에서 아들을 출산했지만, 약 2년 동안 자녀의 존재를 공개하지 않았다.

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이와 관련해 쉬이양은 출산 이후 건강과 정서적 상태가 불안정했던 데다 외부의 부정적인 여론까지 고려해 출산 사실을 알리지 않았다고 설명했다.

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그러나 뒤늦게 아들의 존재가 알려지면서 일각에서는 대리모 출산 의혹은 물론, 두 자녀를 두고 있다는 추측까지 제기됐다. 이에 쉬이양은 직접 라이브 방송에 나서 아이는 한 명이며 자신이 출산했다고 분명히 밝혔다.

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쉬이양은 아들이 현재 두 살이 넘었으며 중국 국적을 가지고 있다는 사실도 공개했다.

앞서 쉬이양은 지난 15일 SNS에 타오, 아들과 함께 해변을 걷는 가족사진을 공개하며 처음으로 자녀의 존재를 공식적으로 알렸다. 그동안 베일에 싸여 있던 두 사람의 가족사가 공개되면서 현지에서도 관심이 쏠렸다.

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한편 타오는 2012년 그룹 엑소로 데뷔한 뒤 2015년 팀을 떠나 중국에서 가수 겸 배우, 사업가로 활동해 왔다. 쉬이양은 SM엔터테인먼트 연습생 출신으로, 이후 중국에서 가수와 배우로 활동했다.

두 사람은 지난 2024년 7월 공개 열애를 시작했으며, 같은 해 12월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com