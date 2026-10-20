'폐경까지 1년' 43세 황보라, 시험관 시술 중 퉁퉁 부은 얼굴.."끝까지 도전할 것"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황보라가 난자 채취에 또다시 실패한 가운데, 주사 부작용으로 얼굴이 부은 모습을 공개했다.

20일 황보라의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '폐경 진단 후 기적적으로 난포 채취에 성공했지만... 또다시 무너진 황보라ㅣ시험관 부작용, 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

황보라는 난포 성장에 도움을 얻고자 한약을 복용했지만, 간 수치가 올라 복용을 중단했다. 이후 시험관 시술 병원에서 진료받은 그는 "두 달 정도 생리를 안 했는데 갑자기 난포 2개가 생겼다고 한다"며 "확실히 한약이 효과가 있는 것 같다"고 말했다.

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하지만 검사 결과 공난포였다. 담당의는 "채취는 추천하고 싶지 않고 생리를 안 한 지 너무 오래돼서 생리 유도를 해야 한다"라고 알리며 약을 처방했다. 황보라는 과배란 유도 주사에 이어 성장 호르몬 주사도 처방받았는데, 특히 성장호르몬 주사를 맞은 후에는 얼굴이 퉁퉁 부은 모습을 보였다. 그는 카메라로 자신의 얼굴을 보고 "확실히 진짜 많이 부었다"라며 놀랐다.

이후에도 황보라는 난포가 보인다는 의료진에 말에 시술을 받았지만 난자 채취에 실패했다. 그래도 황보라는 "기적은 있기에 지치고 힘들어도 끝까지 도전하겠다"라고 전했다.

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한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 친동생 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표와 결혼했으며 슬하에 아들 우인 군을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com