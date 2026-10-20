설인아, 임시완과 초밀착 리허설에 '심쿵'…"너무 가까워 침 꼴딱"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 설인아가 임시완과의 초밀착 리허설 도중 설?? 순간을 고백했다.

20일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 드라마 '나의 유죄인간'의 주연 배우 임시완과 설인아가 게스트로 출연했다.

이날 두 사람은 작품을 준비하면서 빠르게 친해질 수 있었던 비하인드를 공개했다. 설인아는 "본 촬영에 들어가기 전에 사전 연습을 정말 많이 했다"며 "처음에는 대본 연습과 리딩만 할 줄 알았는데 오빠가 리허설을 해보자고 하더라"고 회상했다.

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이어 "오빠가 '인아야, 일어서서 우리 해보자. 나는 이렇게 동선을 쓸 거거든'이라면서 직접 움직임까지 맞춰봤다"고 설명했다.

특히 설인아는 이 과정에서 예상치 못한 '심쿵 포인트'가 있었다고 털어놨다. 그는 "오빠가 너무 가까이 온 거다. 그 안에 그런 신이 있었는데 그때 침이 꼴딱 넘어갔다"며 "이걸 어떻게 해야 되지 싶었다. 이렇게까지 연습해야 될 줄은 몰랐다"고 솔직하게 말했다.

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이어 "대립하는 장면이라 긴장감이 있어야 했다. 오빠가 계속 몇 밀리미터 앞까지 가까이 다가왔다"며 "대본에도 그렇게 쓰여 있었지만 연습하는 날부터 실제로 그렇게 할 줄은 몰랐다"고 덧붙였다.

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그러면서 설인아는 "이렇게까지 하시겠다는데 저는 또 좋죠"라고 말해 현장을 술렁이게 했다. 자신의 발언에 묘한 분위기가 형성되자 설인아는 "아니, 그런 의미가 아니다"라며 황급히 해명해 웃음을 자아냈다. 설인아는 "장면을 위한 것이니까 상대방이 적극적으로 해주면 나도 더 적극적으로 할 수 있다는 의미"라고 설명했다.

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두 사람은 촬영을 위해 KTX를 함께 타고 부산으로 이동하며 대본 연습을 했던 일화도 공개했다. 설인아는 "부산 로케이션 촬영을 여러 번 갔는데 중요한 장면을 연습할 시간이 없었다. 그래서 오빠에게 KTX를 같이 타고 가면서 연습하자고 제안했다"고 밝혔다.

하지만 임시완은 처음에는 이를 거절했다고. 설인아는 "감독님께 '시완 오빠가 같이 연습을 안 해준다고 한다'고 말씀드렸다. 그러자 감독님이 오빠에게 같이 가달라고 하셨다"고 전했다.

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결국 임시완은 설인아에게 기존 기차표를 취소하라고 한 뒤 직접 두 사람의 표를 예약했다. 이동 중 먹을 간식까지 챙기는 세심함도 보였다고. 임시완은 "두 시간이 짧게 느껴졌다. 당장 촬영해야 하는 중요한 장면이라 이동 시간을 아껴서라도 이야기를 나누고 싶었다"고 설명했다.

또한 "빨리 친해질 수 있었던 건 인아 덕분이다. 먼저 살갑게 다가와 주니까 나도 금방 경계를 허물 수 있었다"며 설인아에게 고마움을 전했다.

한편, 임시완과 설인아가 출연하는 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 위장 잠입한 여형사의 밀착 스릴 로맨스다. 지난 19일 첫 방송됐으며, 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com