이민정, 출산 후 500만원 '복부 써마지' 받았는데.."가격 대비 효과 크지 않아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 출산 후 약 500만원을 들여 복부에 써마지 시술을 받았다고 밝혔다.

20일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정이 알려주는 나이대별 추천 관리법 *요즘 여배우 사이에서 난리난 시술'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 나이대별 피부 등 관리법에 언급, 자신은 출산 후 배에 써마지 시술을 받았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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그는 "요새는 사람들이 그렇게 바디에도 써마지를 한다고 하더라. 50대 언니들이 나보고 '정보력이 딸린다. 어떻게 애를 낳았는데 배에 그걸 안 하냐'라고 하더라"라고 했다. 이어 "출산 후 배의 탄력이 떨어졌을 테니 그걸 (나 자신에게) 선물해야겠다 싶었다"라며 마음을 먹고 복부 써마지 시술을 받았다고 밝혔다.

이민정은 "얼굴에 써마지를 하면 뻐근함이 있는 것처럼 배가 약간 뻐근하더라. 근데 비싸기는 하다. 거의 500만원 정도 했던 것 같다. 하지만 가격 대비 효과가 크게 보이지는 않았다"라며 솔직한 후기를 전했다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com