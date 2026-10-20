고소영, 71만 원 돌반지 금값에 세월 실감…"35년 전엔 4만 원이었는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 훌쩍 오른 금값에 놀라움을 감추지 못했다.

20일 고소영의 유튜브 채널에는 남대문시장을 찾아 액세서리와 생활용품을 쇼핑하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 자신만의 독특한 귀걸이를 찾기 위해 남대문시장으로 향했다. 평소 화려하고 볼드한 액세서리를 좋아한다는 그는 여러 매장을 둘러보며 남다른 패션 감각을 드러냈다.

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그러던 중 한 매장에서 돌반지를 발견한 고소영은 상인에게 가격을 물었다. 상인이 71만 원이라고 답하자 고소영은 "많이 올랐다"며 깜짝 놀랐다.

이어 "돌반지 옛날에 4만 원이었나? 대학교 때가 언젠가. 나 때는 그런 시절이 있었다"고 35년 전 과거를 회상했다.

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고소영은 "준혁이, 윤설이 돌반지 다 수도 있어. 이만큼 있어. 거북이도 있고 말도 있고"라며 집에 보관 중인 돌반지를 언급하기도 했다.

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특히 그는 "진짜 내가 4만 원, 5만 원 때부터 금을 모았으면"이라며 아쉬움을 드러냈다. 그러면서 "옛날에 금 모으기 했었잖아. 그때 다 팔았지"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

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한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 패션, 가족 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com