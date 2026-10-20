"얼굴이 왜 이래?"…신지, 42kg 찍더니 볼살 실종·핼쑥 해진 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 코요태 신지가 한층 핼쑥해진 얼굴로 근황을 전했다.

20일 신지는 자신의 SNS에 "일찌감치 파주에서 녹화 마치고 공연하러 목포 출발"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신지는 흰색 오프숄더 의상을 입고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 짧은 단발머리와 화사한 스타일링으로 특유의 사랑스러운 매력을 드러냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 한층 갸름해진 얼굴이었다. 볼살이 빠져 도드라진 얼굴 윤곽과 날렵한 턱선이 시선을 사로잡았다. 가녀린 어깨선과 쇄골까지 드러나면서 이전보다 더욱 마른 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

앞서 신지는 지난 7월 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 한의원을 찾아 체성분 검사를 받는 모습을 공개했다. 당시 체중이 42kg대까지 감소했다고 밝힌 그는 심각한 근육량 부족을 지적받아 충격을 안겼다.

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당시 한의사는 "걸어 다니는 게 신기할 정도로 근육량이 거의 없다"며 근육량을 약 12kg 늘리고 체중도 50kg 초반대를 유지할 것을 권고했다. 이에 신지는 "그렇게 콘서트를 하고 춤을 추는데 근육량이 이렇게 없다는 거냐"며 당황했다.

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이후 신지는 건강 관리를 위해 근력 운동을 시작했다. 최근에는 웨이트 트레이닝을 하며 "나 요즘 무게 좀 친다. 20kg까지 친다"고 밝히는 등 체력 증진에 힘쓰는 근황을 전하기도 했다.

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이날 신지는 이른 시간부터 파주에서 녹화를 마친 뒤 목포 공연을 위해 이동하는 바쁜 일정을 소화했다. 팬들은 "얼굴도 안 좋은데 멀리까지 가시네요", "오늘은 더 힘내세요", "목포에 가시는군요. 조심히 내려오시고 날씨가 많이 추워졌으니 따뜻하게 입으시고 감기 조심하세요" 등 응원의 메시지를 남겼다.

한편 신지는 지난 5월 2일 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다.

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olzllovely@sportschosun.com