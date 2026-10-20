'12월 결혼' 라붐 유정, ♥금융맨과 결혼 앞두고 브라이덜 샤워 "우리 중 두 번째"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 라붐 출신 유정이 결혼을 앞두고 지인들과 특별한 추억을 쌓았다.

20일 유정은 자신의 개인 SNS에 "우리 중 두 번째. 소소하게 남긴 추억"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 유정이 가까운 지인들과 브라이덜 샤워를 즐기는 모습이 담겼다. 사진 속 유정은 화이트 드레스에 티아라와 면사포를 착용한 채 예비신부의 설렘을 드러냈다. 함께 자리한 세 사람은 블랙 의상으로 드레스 코드를 맞춰 입고 유정의 결혼을 축하했다.

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특히 'BRIDAL SHOWER'라는 문구와 핑크빛 하트 풍선, 꽃다발 등으로 꾸며진 공간이 눈길을 끌었다. 유정은 지인들과 나란히 서서 기념사진을 남기는가 하면, 서로를 바라보며 환하게 웃는 등 화기애애한 분위기를 자아냈다.

유정이 남긴 "우리 중 두 번째"라는 문구도 눈길을 끈다. 앞서 라붐 출신 해인이 결혼한 가운데, 유정 역시 두 번째로 품절녀 대열에 합류하게 됐다.

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게시물을 접한 누리꾼들은 "다들 브라이덜 장인들 같다", "예쁜 사람들 모임이네요", "공주님 시집보내기 준비 완료" 등의 반응을 보이며 축하를 전했다.

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한편 유정은 오는 12월 12일 서울 모처에서 동갑내기 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 예비신랑은 여의도 증권업계에 종사하는 금융업계 종사자로, 두 사람은 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺는다.

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유정은 앞서 자필 편지를 통해 결혼 소식을 직접 알리며 "평생을 함께하기로 한 좋은 짝꿍을 만나 앞으로를 함께하려 한다"고 밝혔다.

이어 예비신랑에 대해 "제가 얼마나 사랑받는 사람인지 매일 느끼게 해주는, 함께 있으면 마음이 편안해지고 든든한 좋은 사람"이라며 애정을 드러냈다.

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유정은 2014년 라붐의 리더로 데뷔해 '상상더하기', '아로아로' 등의 곡으로 사랑받았다. 2021년 팀을 탈퇴한 뒤 방송인으로 활동 영역을 넓혔다.

olzllovely@sportschosun.com