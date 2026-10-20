'옥장판 논란' 다시 소환된 옥주현…'큰 병X' 욕설글 부랴부랴 해명 "타깃 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 의미심장한 SNS 게시물을 공유한 뒤 여러 추측이 나오자 직접 해명했다.

특정인을 겨냥한 글이 아니라 다른 사람의 게시물을 퍼온 것이라고 밝힌 것.

옥주현은 20일 자신의 SNS에 "살다 보면 큰 산보다 큰 병X을 잘 넘겨야 한다"는 문구가 담긴 게시물을 공유했다.

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게시물이 공개된 뒤 온라인에서는 글의 의미와 대상에 대한 추측이 이어졌다.

약 2시간 뒤 옥주현은 추가 글을 올려 "연습 끝나고 나와보니 요 전에 퍼온 스토리로 기사가 났다"며 "그냥 내리면 더 큰 오해를 불러올 수도 있을 듯해 설명한다"고 적었다.

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이어 "오해 마세요. 타깃이 없다"며 "명언 같아 퍼온, 밑에 출처가 있는 다른 분의 게시물일 뿐이다. 아무 일 없다"고 강조했다.

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이번 게시물에 관심이 쏠린 배경에는 최근 다시 언급된 이른바 '옥장판 논란'도 있다.

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2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 공연을 앞두고 '인맥 캐스팅' 의혹이 제기됐고, 당시 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸다.

옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했으나 이후 취하했다.

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옥주현이 최근 당시 일을 다시 언급하면서 두 사람의 갈등이 재조명되기도 했다.

다만 옥주현은 이번 게시물에 대해 특정한 대상이 없다고 직접 밝혔다.

narusi@sportschosun.com