이영애, '건강이상설' 김혜자 근황 전했다…품에 안고 “시리도록 아파”

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이영애가 최근 건강이상설로 걱정을 샀던 김혜자와 함께한 사진을 공개하며 근황을 전했다.

이영애는 20일 SNS에 김혜자와 나란히 앉아 환하게 웃는 사진을 올렸다.

김혜자의 어깨에 기댄 이영애와 밝은 표정의 김혜자가 다정한 분위기를 자아냈다.

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이영애는 김혜자 주연의 영화 '여전히 찬란하게'를 본 뒤 "너무나도 시리도록 아파서……"라며 "하지만 여전히 찬란하게, 영원히 찬란하게 빛나기를 기도합니다……"라고 감상을 남겼다.

이어 "이 가을에 꼭 추천합니다"라며 "따뜻한 영화 만들어주셔서 감사합니다"라고 덧붙였다.

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김혜자는 최근 부산국제영화제 행사에서 기침하는 모습이 포착돼 건강을 걱정하는 반응이 나왔다.

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당시 영화 관계자는 단순한 감기 기운이라고 설명했다. 이후 15일 '여전히 찬란하게' 언론시사회 무대인사에 불참했고, 송일곤 감독은 감기 때문에 참석하지 못했다고 전했다.

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이영애는 별도의 건강 관련 설명을 덧붙이지 않았지만, 김혜자와 함께 찍은 사진과 영화 추천 글을 공개해 관심을 모았다.

'여전히 찬란하게'는 인생에서 가장 빛났던 순간을 함께한 친구를 60년 만에 다시 만나는 순옥의 이야기를 그린 작품으로, 21일 개봉한다.

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narusi@sportschosun.com