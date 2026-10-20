'김원효♥' 심진화, 시母에 할말하는 며느리.."뭐 사달라고 하면 참으시라고 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 심진화가 시어머니의 성격이 남다르다고 밝혔다.

20일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 심진화, 김원효 편 '신여성' 영상이 공개됐다.

심진화는 가족에 대한 이야기를 하던 중 "우리 어머님은 다른 어머님들과 다르다. 처음에 되게 놀란 건 아들보다 자신이 먼저라는 거였다"라며 시어머니를 언급했다. 자식에게 헌신적인 보통의 부모들과 다르다는 것.

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심진화는 "시어머니는 자신이 더 중요하다. 그거에 되게 놀랐다. 우리한테 전화해서 뭐 사달라고 하시면, 나는 '이제 우리 엄마도 사줘야 하니까 한 번 참으시라'라고 한다. 그려먼 어머니는 '오케이'라고 하신다. 되게 쿨하시다"라고 이야기했다. 시어머니와 한 번도 불화가 있던 적이 없다고.

또 심진화는 "원효 씨랑 발리 여행을 가기로 했다가 원효 씨에게 좋은 행사가 들어와 취소를 하게 됐다. 근데 호텔은 취소가 안 돼서 내가 엄마와 여행을 가기로 했다. 어머니께 말씀드리니 '나랑 가면 되지 왜 엄마랑 가냐'라고 해서, '어머니도 나보다 원효 씨가 더 좋잖아요'라고 했다. 그랬더니 '오케이'라고 하셨다"라며 웃었다.

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심진화는 "예민할 수 있는 문제도 어머니에게 솔직하게 말하면 '오케이'라고 하신다. 완전 쿨하시다"라고 덧붙였다.

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한편 심진화와 김원효는 지난 2011년 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com