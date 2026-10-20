유재석, 데뷔 후 첫 '녹화 취소' 이유.."중병 아냐, 감기 증상 심해서" ('틈만나면,')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 유재석이 녹화 취소를 둘러싼 건강 이상설을 해명, 게스트와 시청자들에게 사과했다.

20일 오후 9시 방송된 SBS 예능프로그램 '틈만나면,'에는 신승호와 채수빈이 출연했다.

이날 유재석은 머리를 짧게 자른 유연석을 보더니 "형 때문에 자른 거야?"라며 제발 저려 물었고, 유연석은 "충격을 받았다. 우리 형이 아프다니"라고 말했다.

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최근 유재석이 건강 문제로 '틈만나면,' 녹화를 당일에 취소했기 때문. 데뷔 후 처음 있는 일이었다. 당시 신승호와 채수빈과의 촬영이 예정돼 있었던 바.

유재석은 다시 이날 게스트로 등장한 신승호와 채수빈에게도 미안한 마음을 전했다. 이어 "의뢰인 분들께도 죄송하다. 제가 쓰러졌다는 기사가 나가서 중병에 걸린 줄 아시는데 아니다. 감기 때문에 목이 너무 부었다. 다행히 주사를 맞으니 목이 바로 가라앉았다. 오후에 '다시 녹화할 수 있냐'고 제작진에게 물어보니 안된다고 했다. 걱정해 주셔서 감사하고 죄송하다"라고 말했다.

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유재석이 또 미안한 마음을 전하자, 신승호는 "저희 세 사람은 몰카인 줄 알았다"라며 속마음을 전해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com