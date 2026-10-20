러브원, 데뷔 2년 만에 결국 활동 종료…"11월 마지막 이벤트로 작별" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 러브원(LOVEONE)이 오는 11월 7일을 끝으로 공식 활동을 종료한다.

20일 러브원 소속사 초록별엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "러브원은 2026년 11월 소속사와의 전속계약 기간이 만료됨에 따라 오는 11월 7일 이벤트를 마지막으로 공식 활동을 종료하게 됐다"고 밝혔다.

소속사는 "러브원 멤버들은 그동안 누구보다 성실하고 책임감 있는 자세로 모든 활동에 임해 줬으며, 어려운 순간에도 서로를 믿고 의지하며 최선을 다해 줬다"며 멤버들에게 감사의 뜻을 전했다.

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이어 "비록 러브원이라는 이름으로 함께하는 여정은 마무리되지만, 이제 각자의 자리에서 새로운 꿈을 향해 나아갈 멤버들의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.

팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 소속사는 "러브원이 지금까지 활동할 수 있었던 가장 큰 힘은 언제나 곁에서 사랑과 응원을 보내주신 팬 여러분이었다"며 "여러분의 따뜻한 사랑과 응원 덕분에 러브원의 모든 순간이 더욱 특별하고 빛날 수 있었다"고 전했다.

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그러면서 "11월 7일 마지막 이벤트가 멤버들과 팬 여러분 모두에게 아름답고 따뜻한 추억으로 남기를 바란다"며 "앞으로 러브원 멤버들이 각자의 길에서 새로운 도전을 이어갈 때에도 변함없는 사랑과 응원을 보내주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

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이로써 러브원은 오는 11월 7일 예정된 마지막 이벤트를 끝으로 그룹 활동에 마침표를 찍게 됐다. 다만 멤버들의 향후 개별 활동 계획에 대해서는 구체적으로 알려지지 않았다.

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러브원은 지난 2024년 11월 22일 첫 싱글 'FUNNY HONEY'로 데뷔한 다국적 걸그룹이다. 당초 5인조로 출발했으나 지난해 7월 채이가 팀을 떠나면서 유솜, 유메, 아연, 유나 등 4인 체제로 활동을 이어왔다.

데뷔 이후 'Drama Queen', 'LOVE HIGH' 등을 발표했으며, 지난 4월에는 싱글 'UNICA'를 발매하며 활동을 이어갔다. 그러나 데뷔 약 2년 만에 활동 종료를 공식화하면서 팬들에게 아쉬움을 안기게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com