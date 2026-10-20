'대마 합법화' 외치던 '쇼미' 출신 래퍼, 결국 대마 흡입 혐의로 재판행

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[스포츠조선 이지현 기자] 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니'에 출연한 유명 래퍼가 대마를 구매하고 흡입한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

20일 수원지방공소청에 따르면 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 40대 남성 래퍼 A씨가 지난 16일 불구속 기소됐다.

A씨는 지난해 11월 마약 판매책인 30대 남성 B씨로부터 대마와 대마 젤리를 구매해 흡입한 혐의를 받고 있다. 수사당국은 A씨가 올해 8월에도 다른 판매책을 통해 대마를 구매한 것으로 보고 있다.

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이번 사건은 마약 판매책 B씨에 대한 수사 과정에서 드러났다.

앞서 수원지검 마약범죄 정부합동수사본부는 B씨가 2024년 8월부터 올해 6월까지 자신의 주거지에서 여러 차례 대마를 재배하고 대마 젤리를 제조한 사실을 파악했다.

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합수본은 지난 7월 B씨를 구속 기소한 뒤 추가 범행을 추적하는 과정에서 A씨를 비롯한 구매자들의 대마 구매 및 투약 정황을 확인했다. A씨 외에 또 다른 대마 투약자도 지난 19일 재판에 넘겨졌다.

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특히 A씨는 과거 공개 석상에서 여러 차례 대마 합법화를 주장했던 인물로 알려져 눈길을 끈다. 대마 합법화에 대한 자신의 견해를 공개적으로 밝혀왔던 그가 실제 대마 구매 및 흡입 혐의로 재판을 받게 된 것이다.

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A씨는 과거 '쇼미더머니'에 출연해 이름을 알린 유명 래퍼로 전해졌으나, 구체적인 신원은 공개되지 않았다.

한편 B씨의 여죄 사건을 넘겨받은 수원지방중대범죄수사청은 추가 구매자가 있는지 확인하는 등 수사를 이어갈 방침이다.

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olzllovely@sportschosun.com