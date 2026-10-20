이준영, 'M자 탈모설' 단숨에 지웠다...휴가 중 드러낸 '빽빽 헤어라인'

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[스포츠조선 김준석 기자] 군 복무 중인 배우 이준영이 온라인을 달궜던 뜻밖의 '탈모 의혹'을 휴가 중 거울 셀카 한 장으로 시원하게 날려버렸다.

이준영은 20일 자신의 SNS에 "휴가"라는 짧은 멘트와 함께 군 생활 중 맞이한 휴가 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이준영은 활동복 차림으로 거울 앞에 서서 휴대폰을 든 채 셀카를 남기고 있다.

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짧게 자른 헤어스타일에도 뚜렷한 이목구비와 한층 늠름해진 분위기를 드러낸 가운데, 시선을 단숨에 사로잡은 것은 다름 아닌 이마 라인이었다.

앞서 온라인 커뮤니티에는 군 행사 무대서 이준영의 사진이 퍼지며 때아닌 'M자 탈모설'이 제기됐다.

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당시 이마가 훤히 드러난 모습 탓에 일부 누리꾼들 사이에서 "탈모가 진행 중인 것 아니냐"는 우려 섞인 시선이 쏟아진 바 있다.

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하지만 이번 휴가 셀카를 통해 공개된 그의 헤어라인은 빈틈없이 빽빽하고 또렷했다. 각도와 조명, 땀으로 인해 불거졌던 해프닝을 별다른 해명 없이 사진 한 장으로 자연스럽게 종결지은 셈이다.

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지난 7월 21일 육군 현역으로 입대한 이준영은 입대 전 팬들에게 "어디서부터 이야기를 시작해야 할지 고민했다"며 "저답게 잘 다녀오겠다"고 손편지를 남겨 화제를 모았다.

군 복무 중에도 입대 전 촬영을 마친 tvN 드라마 '포핸즈'와 JTBC '신입사원 강회장' 등이 연이어 방영되며 공백기 없는 존재감을 발휘하고 있다.

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narusi@sportschosun.com