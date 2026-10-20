A2O LITE, 데뷔 7일 만에 '더쇼' 1위…"음반 0장 팔고도 1위 찍었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 A2O LITE(에이 투 오 라이트)가 데뷔 일주일 만에 음악 방송 1위를 차지했다.

A2O LITE(영, 오아, 아윤, 아이찡, 히메키, 라다, 시리, 보라, 메르시)는 20일 방송된 SBS Life 음악 프로그램 '더쇼'에서 데뷔 디지털 싱글 'NEON(니온)'으로 1위에 올랐다.

지난 13일 국내외 전 온라인 음원 사이트에 'NEON'을 발매하며 정식 데뷔한 A2O LITE는 일주일 만에 음악 방송 1위라는 기록을 추가했다. 특히 음반 성적 없이도 'NEON'의 압도적인 음원 파워에 힘입어 일군 1위라 더욱 눈길을 끈다.

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이날 A2O LITE는 본 무대에 이어 1위 앙코르 무대에서도 흔들림 없는 라이브 가창을 선보였다. 고음 파트까지 완벽하게 소화하는 A2O LITE의 탄탄한 실력이 글로벌 시청자들을 또 한번 매료시켰다.

A2O LITE의 'NEON'은 10월 15일부터 6일 연속 멜론 TOP100 차트 1위를 기록한 데 이어, 스포티파이 한국 차트와 유튜브 뮤직 뮤직비디오 차트에서도 1위를 차지하며 국내 주요 음악 플랫폼에서 강세를 보이고 있다.

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글로벌 차트에서도 두드러진 성과를 거뒀다. 애플뮤직 '오늘의 TOP 100: 글로벌' 차트 4위에 등극한 데 이어, 애플뮤직 6개 지역 톱 싱글 차트와 중국 QQ뮤직 신곡·인기곡·뮤직비디오 차트에서도 1위를 기록하며 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.

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특히 'NEON'의 도입부 페어 안무는 SNS를 중심으로 다양한 패러디와 AI 합성 영상으로 재해석되며 화제를 모으고 있다. 유명 인물과 캐릭터를 활용한 2차 창작 콘텐츠가 잇따라 등장하는 가운데, 대중이 직접 참여하고 재창작하는 온라인 콘텐츠가 자연스러운 바이럴로 이어지고 있다.

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A2O LITE는 A2O SOUL과 함께 이번주 음악 방송에서 활발한 데뷔 활동을 이어갈 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com