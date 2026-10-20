'누적 상금 100억' 이세돌, 은퇴하더니 결국…"백수 생활이 제일 힘들다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 프로바둑 기사 이세돌이 은퇴 후 일상의 고충을 털어놨다.

세계대회에서 거둔 화려한 성적과 누적 우승 상금이 화제에 오른 가운데, 그는 "백수 생활이 만만치 않다"고 말했다.

이세돌은 20일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 배우 허성태와 함께 출연했다.

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이날 송은이는 이세돌이 메이저 세계대회에서 14차례 우승했으며, 누적 우승 상금이 약 100억 원에 달한다고 소개했다.

정확한 상금 규모를 묻자 이세돌은 "나도 잘 모른다. 그걸 다 세고 있을 수는 없어서"라고 답했다.

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2019년 프로기사에서 은퇴한 뒤의 생활도 전했다.

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이세돌은 "사실상 백수로 산 지 꽤 됐다"며 "백수가 진짜 힘들더라. 백수 활동이 제일 만만치 않다"고 말했다.

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바둑을 쉬면서 실전 감각이 달라진 점도 언급했다.

그는 "처음 2년 정도는 은퇴하나 마나 그게 그거라고 생각했는데, 이후부터는 확실히 감이 떨어지는 게 사실인 것 같다"고 밝혔다.

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인공지능(AI)과 대국했던 경험도 꺼냈다. 실력 차이가 커서 먼저 몇 점을 놓고 시작했는데도 패했다는 이세돌은 "정말 화가 났다"고 말했다.

이후 AI에는 20초 제한 시간을 두고 자신은 무제한으로 두는 방식으로 대국해 이길 수 있었다고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com