김원효♥심진화 "신혼 때 둘 다 옷 벗고 다녀, 나체로 식사했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김원효, 심진화 부부가 집에서 나체로 생활한다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

20일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 심진화, 김원효 편 '신여성' 영상이 공개됐다.

'연예계 대표 잉꼬부부' 김원효, 심진화 부부는 금슬 이야기가 나오자 "옛날에는 강화유리를 다 깨부쉈다", "식탁 강화유리를 2번 갈았다. 신혼 때는 그랬다"라는 표현으로 답을 대신해 웃음을 안겼다.

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심진화는 결혼을 추천한다면서 "내 편이 생기니까 너무 좋다"라고 말했다. 두 사람은 연애 6개월 만에 결혼해서 더 달달했다고.

이어 심진화는 "남편이 신사적이라고 생각했는데 결혼 후 제일 충격적이었던 건, 남편이 집에 오면 옷을 벗는 거였다. 집에서 옷을 안 입고 있다. 나체로 살았다"라고 털어놨다.

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조혜련은 "옷을 벗고 밥을 먹어?"라며 놀랐고 심진화는 "그렇다. 처음에는 너무 적응이 안 됐는데 남편이 저도 같이 벗길 원했다. 그냥 벗고 둘 다 다녔다"라고 말했다.

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김원효는 "집에 우리 밖에 없는데 뭘 입나. 입고 있으면 굳이 벗겨야 한다. 어차피 벗을 거 아닌가"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 심진화와 김원효는 지난 2011년 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com