한혜진 옆 풍자, 32kg 감량 효과 이 정도?…톱모델과 '얼굴 크기 동급' 대반전

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 풍자가 모델 한혜진과 함께한 캠핑 사진을 공개했다.

32kg 감량 소식으로 화제를 모았던 풍자가 한혜진과 나란히 앉은 모습에 얼굴 크기까지 눈길을 끌었다.

풍자는 20일 SNS에 한혜진과 함께 찍은 사진을 올렸다.

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사진 속 두 사람은 단풍이 물든 캠핑장에서 의자에 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 두 사람 사이에는 테이블과 캠핑 장비가 놓였고, 주변에는 차량과 모닥불도 보인다.

특히 풍자와 한혜진이 나란히 앉은 모습이 시선을 모았다.

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최근 32kg 감량을 밝힌 풍자와 톱모델 한혜진의 얼굴 크기가 비슷해 보이는 구도가 뜻밖의 관심을 끌었다.

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누리꾼들은 "톱모델과 얼굴이 동급이라니", "감량 효과 제대로네", "얼굴 살이 싹 빠진 건가" 등의 반응을 보였다.

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풍자는 지난 5월 한혜진의 유튜브 채널에 출연해 총 32kg을 감량했다고 밝혔다.

당시 워너비 몸매로 한혜진을 꼽으며 "한혜진을 따라잡겠다"고 말해 웃음을 안기기도 했다.

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narusi@sportschosun.com