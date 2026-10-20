강신일 아내 오수미, 방부제 미모에 발칵…"끝없이 매달려서 결혼"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강신일이 아내 오수미와의 극과 극 첫 만남부터 결혼에 성공하기까지의 러브스토리를 공개했다.

20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 결혼 37년 차 강신일·오수미 부부가 새롭게 합류했다.

이날 강신일의 아내 오수미가 등장하자 이지혜는 "아름다우시다"라며 미모에 감탄했다. 두 사람은 1990년 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

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그러나 두 사람의 첫 만남은 시작부터 극과 극이었다. 강신일은 아내를 보자마자 결혼을 결심했지만, 정작 오수미는 남편이 전혀 마음에 들지 않았던 것. 오수미는 첫 만남을 떠올리며 "재미없었다. 수염은 덥수룩하고 머리는 장발이었다. 전혀 꾸미지 않은 남자가 눈도 작고 찢어져서 사나워 보였다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 "진짜 내 스타일이 아니었다. 나는 사슴 같은 눈을 좋아했다. 머리끝부터 발끝까지 마음에 드는 데가 전혀 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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심지어 오수미는 상대방이 상처받을 것을 걱정해 일부러 자신이 차이려고 했다고 밝혔다. 그는 "촌스럽고 연애 경험도 없어 보였다. 오늘만 만나고 안 만날 생각이었는데, 나한테 퇴짜를 맞으면 다음에 다른 여자를 만날 용기도 못 낼 것 같았다"며 "그래서 내가 차이기로 마음먹었다. 3시간 동안 어떻게 하면 저 남자가 나를 안 좋아할까 생각하면서 일부러 푼수처럼 혼자 떠들었다"고 설명했다.

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하지만 강신일의 생각은 정반대였다. 그는 "이렇게 예쁜 분과 마주 앉아 있다는 게 정말 큰 행운이라고 생각했다. 첫 만남부터 저 사람과 같이 살면 좋겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.

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또한 "나는 말을 잘 못하는데 아내는 유쾌하게 이야기하고 분위기가 밝았다. 내가 갖지 못한 것을 갖고 있다는 생각이 들었다"며 "그 후로 끝없이 매달렸고 결국 결혼했다"고 밝혔다.

특히 강신일은 아내의 마음을 돌린 비결로 한 달간 이어진 끈질긴 전화 구애를 꼽았다. 당시 피아노 학원 강사였던 오수미의 직장 전화번호를 알아낸 강신일은 매일 학원으로 전화를 걸었다고.

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강신일은 "극장에 가서 학원으로 전화를 했다. 생각난다고 이야기하고 '오늘 하루도 잘 보내세요'라고 인사했다"며 "그렇게 한 달 정도 꾸준히 전화했다"고 회상했다.

이어 "어느 날 전화를 늦게 했는지 못 했는지 모르겠는데, 나중에 들어보니 아내가 내 전화를 기다리게 됐다고 하더라"고 덧붙였다.

한편 이날 '극 내향인'으로 지나치게 과묵한 강신일과 달리, '극 외향인'인 아내는 24시간 쉴 새 없이 폭풍 수다를 이어가는 '투 머치 토커'의 극과 극 부부 일상이 공개됐다.

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olzllovely@sportschosun.com