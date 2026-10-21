강신일, 47세에 간암 판정…"부채 많아 수술 2주만에 복대 차고 촬영"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강신일이 47세에 간암 판정을 받고도 수술 2주 만에 촬영장에 복귀했던 사연을 털어놨다.

지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 결혼 37년 차 강신일·오수미 부부가 출연해 과거 간암 투병 당시의 힘겨웠던 시간을 회상했다.

이날 강신일은 오랜 극단생활 후 영화계에 진출한 지 5년 만에 간암이라는 큰 시련을 맞았다고 밝혔다. 당시 47세였던 그는 세 자녀를 키우며 가장으로서 생계를 책임지고 있었다.

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아내 오수미는 "당시 혈액 검사에서 이상 수치가 발견돼 CT 촬영을 권유받았지만, 예정된 공연을 이유로 검사를 미뤘다"고 털어놨다. 이제 막 배우로서 일이 풀리기 시작한 시점이었던 만큼 활동을 멈추기 쉽지 않았던 것.

결국 강신일은 한 달 뒤 수술대에 올랐다. 그러나 수술을 받은 지 불과 2주 만에 드라마 촬영장에 복귀했다. 그는 "복대를 착용한 채 SBS 드라마 '황금신부' 촬영에 임했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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무리해서 활동을 이어간 가장 큰 이유는 가족에 대한 책임감이었다. 강신일은 "결혼 후 오랜 시간 누적된 부채로 경제적 부담을 안고 있었다"고 고백했다. 그는 "빚을 하루빨리 해결하고 싶은 마음에 5~6년 동안 정신없이 영화를 찍었고, 바쁜 일정 속에서도 연극 무대까지 놓지 않았다"고 설명했다.

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남편의 간암 판정은 아내 오수미에게도 큰 충격이었다. 당시 막내 딸이 초등학교 1학년에 불과했던 상황. 강신일은 수술을 앞두고 아내에게 "나 꼭 수술 잘 받고 건강하게 일어날 거야. 난 할 일이 많아"라며 가족을 안심시켰다.

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그러나 오수미는 막내 딸의 반전 반응을 전했다. 그는 "딸 셋에게 아빠의 수술 소식을 전했더니, 막내 딸만 울었다"면서 "막내 딸이 '그럼 우리 뭐 먹고 사냐'고 했다"며 귀여운 이야기를 밝혀 웃음을 안겼다.

한편 강신일은 연극 무대에서 오랜 시간 활동한 뒤 영화와 드라마로 영역을 넓혔으며, 다양한 작품에서 묵직한 존재감을 보여준 베테랑 배우다. 이날 방송에서는 아내 오수미와 함께 결혼 37년 차 부부의 인생 이야기를 공개했다.

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olzllovely@sportschosun.com