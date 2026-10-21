조혜련, 김수용 '주식 450억 거래→1억 수익'에 돌직구 "차라리 김밥집 알바 해라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김수용이 주식 단타 매매로 1억 원의 수익을 올렸다는 이야기가 전해졌다.

20일 유튜브 채널 '머니인더트랩'에는 방송인 조혜련이 게스트로 출연해 MC 서동주와 주식 투자에 관한 이야기를 나눴다.

이날 조혜련은 주식 투자 경험을 털어놓으며 장기 투자의 중요성을 강조했다. 특히 주식을 수시로 사고파는 단타 투자에 대한 이야기가 나오자 동료 방송인 김수용을 언급해 눈길을 끌었다.

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조혜련은 "최근 기사를 보니까 김수용 씨가 몇백억 원을 거래했더라"고 운을 뗐다. 이어 "그런데 1억 원을 벌었다더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 서동주는 "거래량의 대부분이 김수용 님에게서 나왔군요"라며 농담을 건넸다.

조혜련은 "단타를 엄청 했는데 플러스, 마이너스를 반복하다가 1억 원을 벌었다더라"며 "차라리 김밥집에서 아르바이트를 하는 게 낫겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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반면 서동주는 김수용의 투자 성과를 긍정적으로 평가했다. 그는 "그것도 되게 존경스러운 게 사실 단타를 그렇게 치면 보통 잃는다"며 "그나마 1억 원을 벌었다는 게 굉장히 실력자다. 나름대로"라고 설명했다.

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그러자 조혜련은 "그 오빠가 또 다른 데서 잃었을 거다. 다른 사업도 하고 그러니까"라고 너스레를 떨었다.

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이날 조혜련은 자신의 주식 투자 현황도 공개했다. 그는 보유 주식에 대해 "아직 마이너스는 아니다. 그렇다고 그렇게 많이 플러스도 아니다"라며 "쌀 때 조금 샀다가 위에서 많이 샀다"고 털어놨다.

특히 추가 매수로 평균 매입 단가가 높아질 수 있었다는 말에는 "돈이 없었다. 사려고 할 때 돈이 없었던 게 다행이었다"고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 조혜련은 주식 투자를 위해 대출받는 행위를 경계하며 "여윳돈을 가지고 하라는 게 진짜 맞는 말이다. 대출받아서 하면 안 된다"고 강조했다. 그러면서 "우량주 중 괜찮은 것을 샀다면 2030년까지 덮어 놨으면 좋겠다"며 장기 투자에 대한 생각을 전했다.

실제로 김수용은 지난 9월 공개된 넷플릭스 예능 '개미 김원훈: 주식의 세계'에서 자신의 주식 계좌를 직접 공개해 화제를 모은 바 있다.

당시 공개된 거래 내역에 따르면 김수용은 2020년 7월부터 2026년 7월까지 약 6년간 주식 211억 원어치를 매수하고 239억 원어치를 매도했다. 누적 거래액만 약 450억 원에 달했지만, 실제 실현 수익은 약 1억 1215만 원으로 나타났다.

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1999년부터 주식 투자를 시작했다는 김수용은 단타 위주의 투자 방식을 고수하고 있다고 밝혔다. 그는 주가가 하락하면 일주일 안에 정리한다며 "안 되면 바로 팔아야 한다"는 자신만의 투자 원칙을 공개하기도 했다.

또한 김수용은 과거 주식 투자로 큰돈을 벌었다는 소문에 대해서도 "손해 본 것을 플러스가 되자마자 정리한 것일 뿐"이라며 거액의 수익을 올린 것은 아니라고 해명한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com