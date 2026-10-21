"애 둘 엄마 맞아?" 박신혜, 출산 한 달 만에 야구장 등장..앳된 미모 깜짝

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 박신혜가 둘째 출산 후 근황을 전했다.

20일 박신혜는 자신의 SNS에 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 박신혜는 KIA 타이거즈 LG 트윈스의 준플레이오프 3차전이 열린 서울 잠실 야구장을 찾은 모습. 평소 KIA 타이거즈의 열혈 팬으로 알려진 박신혜는 이날 직접 경기장을 찾아 팬심을 드러냈다.

Advertisement

경기 결과, 박신혜가 응원한 KIA 타이거즈는 LG 트윈스를 꺾고 23년 만에 플레이오프 진출을 확정 지었다. 박신혜는 "직관한 나 너무 기특하잖아. 직관 승률 캬~", "왕꿀잼"이라며 승리 요정의 면모를 드러냈다.

그런가 하면 출산한지 한 달 밖에 지나지 않았음에도 여전히 앳된 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 박신혜는 2003년 가수 이승환의 '꽃' 뮤직비디오로 데뷔했으며 드라마 '천국의 계단', '미남이시네요', '상속자들', '피노키오', 영화 '7번방의 선물' 등에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.

Advertisement

지난 2022년 1세 연하 배우 최태준과 결혼했으며 같은해 5월 득남했다. 지난 9월에는 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com