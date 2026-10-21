'이병헌♥' 이민정, 하루 다섯 끼 먹고도 뼈말라.."야식도 먹지만 폭식은 NO"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 자신만의 평소 식사 습관에 대해 전했다.

20일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정이 알려주는 나이대별 추천 관리법 *요즘 여배우 사이에서 난리난 시술'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 이민정에게 "언니 되게 마르셨다"라며 몸매 관리 비법을 물었다. 이민정은 "나 안 말랐는데? 진짜 마른 사람을 못 봤구나"라며 겸손한 모습을 보였다.

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제작진이 "먹는 양이 많지 않은 것 같다"라고 하자, 이민정은 "그렇다. 난 세상에서 제일 싫어하는 게 배가 터질 때까지 먹어서 다음 끼니나 간식을 못 먹는 거다. 어렸을 때부터 그랬다. 우리 아빠가 그렇다"라고 답했다.

하루에 다섯 끼를 먹는 식습관을 공개하기도. 이민정은 "살짝 출출하면 샌드위치를 조금 먹은 후 저녁을 먹는다. 다섯 끼를 먹는데 그 양은 남들의 세 끼와 비슷한 것 같다"라고 밝혔다. 이어 "배고파서 죽을 때까지 참지도 않는다. 그 상태에서 밥을 먹다가 혈당 오르는 기분이 들면 살이 찌는 거라고 한다. 야식은 먹지만 폭식을 안 한다"라고 덧붙였다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com