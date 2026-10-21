남보라, 100일子 들쳐 업고 천안까지 간 이유…"빠르게 자라는 추억 소중해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 남보라가 아들의 백일을 기념한 사진을 공개하며 행복한 엄마의 일상을 전했다.

20일 남보라는 자신의 SNS에 "하루하루 빠르게 자라는 아가와의 추억은 너무너무 소중하니까요"라는 글과 함께 아들의 백일 기념사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 남보라는 노란색과 주황색이 어우러진 화사한 한복을 입고 아들을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 아들 역시 앙증맞은 한복을 차려입고 귀여운 매력을 발산해 눈길을 끌었다.

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특히 남보라는 아들과 함께 전통 돌상 앞에서 다정한 포즈를 취하는가 하면, 반려견까지 함께한 가족사진으로 특별한 추억을 남겼다. 파란색 배경에 누워 카메라를 바라보는 아들의 단독 사진도 공개돼 보는 이들의 미소를 자아냈다.

남보라는 이번 촬영을 위해 서울에서 천안까지 먼 길을 다녀왔다고 밝혔다. 그는 "천안이라 너무 멀어서 갈까 말까 엄청 고민하다가 '그래 가보자!' 하고 아가랑 머털이 들쳐 업고 다녀온 스튜디오"라며 "가는데 포기하고 싶을 정도로 정말 너무 힘들었다"고 털어놨다.

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이어 "하지만 사진 잘 나온 거 보면 다녀오길 잘했다 싶을 정도로 마음에 든다"며 만족감을 드러냈다.

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촬영을 마친 뒤에도 아들을 배려한 이동이 이어졌다. 남보라는 "돌아오는 길엔 아가 힘들지 않게 휴게소에서 충분히 쉬고 서울 오니 어느새 저녁"이라며 "이렇게 아가와의 추억이 하나 더"라고 전했다. 그러면서 "(첫째라서 가능함)"이라는 재치 있는 말을 덧붙여 웃음을 안겼다.

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또한 남보라는 스튜디오의 시그니처 촬영을 소개하며 "누워서 찍는 아가 사진, 팝한 컬러, 달항아리 사진이 너무 예쁘다"고 만족감을 드러냈다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인 남편과 결혼식을 올렸으며, 올해 첫아들을 품에 안았다.

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olzllovely@sportschosun.com