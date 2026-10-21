임시완, 아이돌 출신인데 의외네…"피부과 태어나서 처음으로 열심히 다녀"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 제국의아이들 출신 배우 임시완이 의외의 피부 관리 습관을 고백했다.

20일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 드라마 '나의 유죄인간'의 주연 배우 임시완과 설인아가 출연해 장도연과 이야기를 나눴다.

이날 임시완은 극 중 재벌 3세 캐릭터를 완성하기 위해 외모 관리에 남다른 공을 들였다고 밝혔다. 임시완은 "적극적으로 내 미모를 뽐내기 위한 노력을 했다"며 "이렇게까지 피부과를 열심히 다닌 적은 태어난 이래로 이번이 처음"이라고 털어놨다.

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지난 2010년 그룹 제국의아이들로 데뷔해 가수와 배우로 오랜 기간 활동해 온 임시완이지만, 평소 피부과 관리에는 그다지 적극적이지 않았다는 사실이 의외의 반전을 안겼다.

그는 "원래 피부과에 가는 걸 되게 게을러한다. 피부과에서 누워 있는 걸 잘 못 버티는 성향"이라고 설명했다. 그러면서 "그런데 이번에는 가서 '피부에 광이 나게 해달라'고 했다. 뭘 해야 하는지 모르니까 선생님이 알아서 다 해주셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 장도연은 "그래서 그렇게 예뻤구나"라며 감탄했다.

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임시완의 외모를 향한 노력은 피부 관리에서 끝나지 않았다. 그는 "운동도 하고 옷에도 신경을 엄청 많이 썼다. 화려하게 보이려고 했다"며 재벌 3세 캐릭터를 위한 준비 과정을 공개했다.

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함께 출연한 설인아 역시 임시완의 화려한 변신에 감탄했다. 설인아는 "드라마의 매력 포인트 중 하나가 시완 오빠의 패션이라고 생각한다. 옷을 다 잘 소화한다"며 "우리나라에 있는 예쁜 옷들은 다 공수해 주신 것 같다"고 극찬했다.

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특히 임시완은 이번 작품에서 착용한 의상 수가 그동안 출연한 작품들의 의상을 모두 합친 것보다 많을 수도 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "'미생'에서는 거의 단벌이었다. '변호인'도 그렇고 '타인은 지옥이다'도 그렇다. '오징어 게임'은 또 그 옷이지 않나"라며 대표작들을 하나씩 언급했다. 이어 "통상적으로 가난하고 척박한 캐릭터를 많이 연기했다. 그 작품들을 다 합쳐봐야 이번 작품에서 입은 옷이 더 많을 것 같다"고 말했다.

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임시완은 "멋있고 예쁜 옷들을 원 없이 입어보니까 그 재미도 확실히 있더라"며 만족감을 드러냈다.

한편 임시완은 2010년 제국의아이들로 데뷔한 뒤 드라마 '해를 품은 달', '미생', '타인은 지옥이다', 영화 '변호인', '불한당: 나쁜 놈들의 세상' 등에서 활약하며 배우로 입지를 다졌다.

현재 설인아와 함께 출연 중인 '나의 유죄인간'에서는 살인 사건의 용의자로 지목된 재벌 3세 역을 맡아 새로운 변신을 선보이고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com