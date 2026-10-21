약국 돌며 '감기' 부른 이기찬…약사법 논란에 "법률 자문…위반 사항 없어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이기찬 측이 전국 약국을 돌며 진행해 온 '약국 버스킹'을 둘러싼 약사법 위반 논란에 "법적으로 위반되는 사항은 없다"고 밝혔다.

소속사 아이피디스튜디오는 지난 19일 관련 내용을 확인하고 지속적으로 법률 자문을 받아 왔다며 이같이 전했다.

약국에서 공연을 진행하는 만큼 시작 단계부터 약사법 위반 여부를 살펴봤다는 설명이다.

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이기찬은 지난달 히트곡 '감기'를 리메이크해 발표한 뒤, 노래 제목에 착안해 전국 약국을 찾아 공연을 이어왔다.

이를 두고 약국의 고객 유인을 금지하는 약사법에 저촉될 수 있다는 우려가 제기됐다.

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소속사에 따르면 보건소에 문의한 결과, 공연 자체를 명확히 금지하는 규정은 없지만 고객을 유인하는 행위는 해서는 안 된다는 안내를 받았다.

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소속사는 "모객 행위나 의약품을 현장에서 나눠주는 행위 등을 하지 않고 있다"며 "촬영분도 모자이크 처리 등을 통해 법적으로 문제가 없도록 하고 있다"고 설명했다. 이는 소속사가 밝힌 입장이다.

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한편 이기찬은 지난 12일 강원대학교병원 독감 예방 캠페인 홍보대사로 위촉됐다.

narusi@sportschosun.com