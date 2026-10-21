빠니보틀, ‘코인 논란’ 오킹 탓 캠핑카 여행 무산 고백…“이름 말할 수 없는 그 녀석”

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[스포츠조선 조민정 기자] 여행 유튜버 빠니보틀이 과거 함께 여행했던 유튜버 오킹을 떠올리게 하는 발언으로 눈길을 끌었다. 코인 관련 사건으로 계획했던 여행이 무산됐다고 밝혔다.

지난 20일 빠니보틀은 자신의 여행 메이트인 조매력, 참민규와 함께 미국 네바다주 사막에서 열리는 대규모 축제 '버닝맨(Burning Man)'에 참가한 영상을 공개했다.

이날 빠니보틀은 당초 미국이 아닌 크로아티아로 캠핑카 여행을 떠날 계획이었다고 밝혔다.

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앞서 2023년 빠니보틀은 오킹, 조매력, 가수 임철과 함께 호주 캠핑카 여행을 진행한 바 있다. 당시 네 사람의 좌충우돌 여행기는 유튜브에서 큰 관심을 받았다. 빠니보틀은 호주 여행 이후 다시 한번 여행을 추진했지만 모두가 알고 있는 특정 사건과 한 인물의 문제로 계획이 틀어졌다는 취지로 설명했다.

그는 "원래 호주 캠핑카 여행이 재미있어가지고 한번 더 가려고 했는데, 크로아티아 계획을 하다가 우리가 모두 알고 있는 그 사정 때문에 (무산됐다)"라며 "잘 지낸다고 하더라고. 그래서 그렇게 됐고 세 명이 모이게 됐다"고 말했다.

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특히 해당 인물의 코인 관련 논란을 간접적으로 언급하면서 과거 여행 멤버였던 오킹을 가리킨 것 아니냐는 해석이 나온다.

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오킹은 지난 2024년 가상자산 업체 위너즈의 이사로 이름을 올린 사실이 알려지면서 이른바 '스캠 코인' 연루 의혹에 휩싸인 인물. 당시 오킹은 처음에는 코인 사업과의 금전적 관계를 부인했지만 이후 투자 사실을 인정하며 거짓 해명에 대해 사과했다.

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논란이 커지자 자신 역시 피해자라고 주장하며 위너즈 관계자들을 사기와 강요 등의 혐의로 고소했다. 그러나 경찰은 오킹에게 거짓 해명을 강요했다는 최승정 전 위너즈 대표의 혐의에 대해서는 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다.

위너즈 코인을 둘러싼 사기 의혹에 대한 수사는 별도로 진행됐다. 지난 8월 JTBC 보도에 따르면 위너즈 코인 관련 사건은 검찰에 송치된 이후에도 장기간 결론이 나지 않은 상태였다. 다만 오킹 본인이 코인 사기 범죄를 저질렀다는 법원 판결이 나온 것은 아니다.

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특히 빠니보틀과 오킹의 과거 인연도 재조명된다.

빠니보틀은 2023년 호주 여행 영상에서 오킹의 발언이 여성 비하로 오해받자 직접 무편집 원본 영상을 공개하며 적극적으로 해명에 나선 바 있다. 당시 그는 함께 여행을 떠나 촬영을 도와준 오킹이 자신의 영상 때문에 괜한 비난을 받고 있다며 오해가 풀리길 바란다고 밝히기도 했다. 과거에는 오킹을 감싸며 돈독한 관계를 보여줬던 빠니보틀이 이번에는 코인 사건으로 여행 계획이 무산됐다는 이야기를 꺼내면서 관심이 쏠린다.

한편 빠니보틀은 무산된 크로아티아 여행 대신 10년 동안 가보고 싶었던 미국 버닝맨 축제로 목적지를 변경했다. 조매력, 참민규와 캠핑카를 타고 네바다 사막으로 향한 그는 거센 모래폭풍과 급변하는 날씨 속에서 독특한 축제 문화를 경험했다.

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특히 참가자들이 대가 없이 서로 물건과 도움을 나누는 문화에 깊은 인상을 받았다고 밝혔다. 마지막에는 축제의 상징인 거대한 조형물이 불타는 모습을 지켜보며 삶의 변화와 새로운 시작에 대한 생각을 나눴다. 여행 경비로 1000만원 이상을 지출했지만 쉽게 경험할 수 없는 특별한 시간을 보냈다는 소감도 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com