애프터스쿨 가희, 활동명 인정 못받았다…상표권 분쟁 패소[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 가희가 상표권 분쟁에서 패소했다.

특허법원은 4월 23일 가희가 만든 식이보충제 브랜드 '가희(KAHI)' 상표권 등록을 무효로 해달라는 화장품 회사 가히(KAHI) 측의 손을 들어줬다. 가희 측은 판결에 불복해 상고했다가 일주일 뒤 취하했다. 이에 따라 5월 20일 화장품 업체 가히의 승소가 확정됐다.

가히는 2021년 5월 '가희' 상표를 출원, 2023년 12월 등록 결정을 받았다. 그러자 화장품 회사 가히 측은 영어 표기가 같아 소비자가 제품 출처를 혼동할 수 있다며 등록 무효를 해달라는 소송을 냈다.

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가희 측은 가히 설립 전부터 '가희'라는 예명으로 활동해왔기 때문에 그 이름을 그대로 사용한 것 뿐이라고 맞섰다.

특허심판원은 두 상품이 유사하거나 경제적 관련성이 있지 않다며 가희의 손을 들어줬다.

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그러나 특허법원 판결은 달랐다.

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재판부는 가히가 2020년 4월부터 '이상한 변호사 우영우'를 비롯한 25편의 드라마에 간접광고 형식으로 제품을 노출하고, 이에 따라 출시 1년 6개월 여만에 판매량이 1000만개를 넘어서는 등 가희 상표가 등록됐던 2023년 12월 무렵에는 이미 사람들에게도 널리 인식했다고 보는 것이 타당하다고 봤다.

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또 화장품과 식이보충제는 전혀 다르게 생긴 상품이라는 가희 측의 주장도 받아들여지지 않았다. 재판부는 화장품과 미용효과가 있는 식이보충제는 건강 유지 및 증진, 미용 목적으로 인체에 직접 사용한다는 점이 같고 아모레퍼시픽 LG생활건강 등 동일한 회사에서 화장품과 식이보충제를 함께 생산, 판매하는 경향이 확대되고 있는 만큼 소비자들이 두 제품을 같은 회사 것으로 혼동할 수 있다고 지적했다.

가희는 14일 미국 로스앤젤레스 K팝 댄스 워크숍에 참석했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com