‘윤수영♥’ 김지영, 딸 얼굴 공개…‘하시4’ 이주미 “웃으면 엄마 판박이”

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널4' 출신 변호사 이주미가 김지영·윤수영 부부의 딸 윤슬 양의 얼굴을 공개했다. 두 사람을 직접 이어준 '사랑의 오작교'였던 이주미가 이제는 이들의 딸을 품에 안고 '이모'가 된 기쁨을 드러내 눈길을 끈다.

20일 이주미는 자신의 SNS에 김지영과 윤수영의 계정을 태그하며 생후 3개월 된 윤슬 양의 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 꽃무늬 원피스를 입은 윤슬 양의 옆모습이 담겼다. 윤슬 양은 통통하게 오른 볼살과 동그란 눈망울, 앙증맞은 입술로 귀여운 매력을 뽐냈다. 특히 또렷한 이목구비에서 엄마 김지영과 아빠 윤수영의 모습이 동시에 느껴져 시선을 사로잡았다.

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이주미 역시 윤슬 양의 얼굴에서 부모의 닮은 점을 찾아내며 애정을 쏟았다. 그는 "눈 부릅뜨면 윤수영인데 방긋 웃으면 김지영이다"라며 윤슬 양이 표정에 따라 엄마와 아빠를 번갈아 닮는다고 설명했다.

이어 "너 어디서 왔니 이모 미치겠다"라며 조카의 사랑스러운 모습에 푹 빠진 반응을 보였다.

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또 다른 사진에서는 한 여성이 윤슬 양을 품에 안고 환하게 미소 짓고 있다. 흰색 옷을 입은 윤슬 양은 품에 얌전히 안긴 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 삐죽 솟은 머리카락과 통통한 팔다리, 똘망똘망한 눈망울이 눈길을 끈다.

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이주미는 해당 사진에 "내 친구들이 토란을 낳았어요"라는 재치 있는 문구를 덧붙이며 두 사람의 출산을 다시 한번 축하했다.

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이번 사진이 남다른 의미를 갖는 이유는 이주미가 김지영과 윤수영 부부의 첫 만남을 만들어준 인물이기 때문. 이주미와 김지영은 지난 2023년 채널A 연애 예능 '하트시그널4'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 방송 이후에도 친분을 이어온 두 사람은 김지영의 결혼과 출산을 거치며 돈독한 우정을 유지하고 있다. 실제로 김지영과 윤수영은 지난 4월 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 이주미 덕분에 처음 만나게 됐다고 밝혔다.

당시 윤수영은 자신의 독서 모임에서 리더로 활동하던 이주미가 어느 날 식사 자리에 김지영을 데려왔다며 첫 만남을 회상했다. 윤수영은 "그때 제가 꽂혀서 들이댔다"고 고백했다. 반면 김지영은 남편의 적극적인 구애에 처음에는 거리를 두려고 했다며 "진짜 10번 이상 거절을 했더라"고 털어놔 놀라움을 안겼다.

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이처럼 이주미가 마련한 식사 자리에서 시작된 인연은 연애와 결혼, 출산으로 이어졌다.

지난 2월 1일 결혼식을 올린 김지영과 윤수영은 당초 4월 예식을 계획했지만 임신 소식을 접하면서 결혼 날짜를 앞당겼다. 이후 지난 7월 20일 딸 윤슬 양을 품에 안았다. 당시 이주미는 두 사람의 결혼식에도 참석해 "이 기울어진 우정으로 평생 당신들 곁에서 함께하겠소. 사랑해"라는 메시지를 남기며 각별한 애정을 드러낸 바 있다.

두 사람의 첫 만남을 지켜본 이주미가 이제는 이들의 딸 윤슬 양을 향해 "이모 미치겠다"며 애정을 쏟는 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com