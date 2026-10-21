‘음주 뺑소니’ 김호중, 양쪽 발목 수술로 재활 중…“올해 복귀 NO”

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[스포츠조선 조민정 기자] 음주 뺑소니 사고로 실형을 선고받았다가 가석방된 가수 김호중(35)이 출소 두 달 만에 발목 수술을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다. 오른쪽 발목에 이어 왼쪽 발목 수술까지 계획하고 있어 연내 연예계 복귀는 사실상 어려울 전망이다.

21일 스타뉴스 보도에 따르면 김호중은 지난 8월 한 병원에서 오른쪽 발목 수술을 받았다. 지난 6월 30일 경기 여주시 소망교도소에서 가석방으로 출소한 지 약 두 달 만이다.

김호중은 수감 전부터 발목 인대 상태가 좋지 않았던 것으로 전해졌다. 인대 재건 수술이 필요할 정도였지만 수감 생활로 적절한 시기에 치료를 받지 못했고, 출소 후 정밀검사를 거쳐 수술대에 올랐다. 현재는 물리치료를 병행하며 재활에 집중하고 있다. 보조기 없이 걸을 수 있을 정도로 호전됐지만 달리기를 하거나 무리하게 움직이기는 어려운 상태다.

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김호중은 오른쪽 발목에 이어 왼쪽 발목도 수술할 계획인 것으로 알려졌다. 다만 먼저 수술한 발목의 회복 정도를 확인한 뒤 구체적인 일정을 결정할 예정이다.

이에 따라 김호중의 활동 재개 시점도 여전히 불투명하다. 김호중 측은 "활동 계획은 아직 없다"며 "올해는 건강 회복에만 집중할 것"이라고 밝혔다. 출소 이후 별다른 대외 활동을 하지 않고 있는 김호중은 당분간 치료와 자숙을 이어갈 것으로 보인다.

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앞서 김호중은 2024년 5월 9일 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 술을 마신 채 운전하다 중앙선을 넘어 마주 오던 택시와 충돌하는 사고를 냈다. 사고 직후 현장을 벗어났고고 소속사 관계자들이 운전자 바꿔치기와 블랙박스 메모리카드 제거 등에 관여한 사실이 알려지면서 거센 비판을 받았다.

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김호중은 최초 음주운전 사실을 부인했지만 사건 발생 열흘 만인 5월 19일 음주운전을 인정하고 사과했다. 이후 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김호중은 2024년 11월 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다.

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항소심에서도 원심이 유지됐고고 김호중은 상고를 포기하면서 형이 확정됐다.

복역 중이던 김호중은 법무부 가석방 심사를 통과해 지난 6월 30일 출소했다. 당초 형기보다 약 5개월 일찍 사회로 복귀했다. 남은 형기 동안 보호관찰을 받는다.

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가석방 이후 별다른 근황을 전하지 않았던 김호중이 발목 수술을 받고 재활 중이라는 소식이 전해진 가운데, 향후 건강 회복과 활동 재개 여부에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com