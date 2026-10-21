‘진격의 거인’ 성우 츠치다 히로시, 54세 심부전 사망…‘아들’ 에렌도 애도

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[스포츠조선 조민정 기자] 인기 애니메이션 '진격의 거인'에서 주인공 에렌의 아버지 목소리를 연기한 일본 성우 츠치다 히로시가 세상을 떠났다. 향년 54세. 갑작스러운 비보에 극 중 아들로 호흡을 맞춘 성우 카지 유우키를 비롯해 디즈니까지 추모에 나섰다.

20일 일본 소속사 81프로듀스는 공식 홈페이지를 통해 츠치다 히로시가 지난 11일 심부전으로 사망했다고 밝혔다. 소속사는 "당사 소속 배우 츠치다 히로시가 10월 11일 심부전으로 54세에 영면했다"며 "장례는 유족의 뜻에 따라 친족들만 참석한 가운데 치러졌다"고 전했다.

고인의 사망 소식은 세상을 떠난 지 9일 만에 알려졌다.

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1972년생인 츠치다 히로시는 1994년 특촬 드라마 '닌자전대 가쿠레인저'에서 닌자블루 사이조 역으로 데뷔해 배우로 활동했다. 이후 성우로 영역을 넓히며 일본 애니메이션과 외화 더빙계에서 활약했다.

특히 국내 팬들에게는 '진격의 거인'의 그리샤 예거 역으로 친숙하다. 주인공 에렌 예거의 아버지이자 작품의 핵심 비밀을 쥔 인물로, 츠치다는 묵직한 목소리와 감정 연기로 강렬한 인상을 남겼다.

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'진격의 거인'에서 에렌을 연기한 성우 카지 유우키는 자신의 SNS를 통해 고인을 애도했다. 카지 유우키는 "매우 겸손하고 수줍음이 많으면서도 다정한 분이었다"며 "목소리와 연기에는 흔들림 없는 굳건한 중심이 있었다"고 회상했다.

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이어 "츠치다 씨의 그리샤가 없었다면 이야기의 시작과 끝에 있는 에렌도 존재할 수 없었다"며 "영혼을 뒤흔드는 수많은 대사에 감사하다. 무엇과도 바꿀 수 없는 시간을 함께해 주셔서 정말 감사했다"고 마지막 인사를 전했다.

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디즈니 역시 공식 계정을 통해 추모 메시지를 남겼다. 츠치다는 디즈니·픽사 애니메이션 '카' 시리즈에서 주인공 라이트닝 맥퀸의 일본어 목소리를 맡아 20년 동안 캐릭터와 함께했다. 디즈니 측은 "천재 레이서 맥퀸에게 일본어로 생명을 불어넣어 주신 것에 진심으로 감사드린다"며 고인의 명복을 빌었다.

츠치다는 불과 두 달 전인 지난 8월 '카' 개봉 20주년을 맞아 축하 메시지를 전하기도 했다. 당시 그는 맥퀸을 오랫동안 연기한 소감을 밝히며 "20년 동안 다양한 콘텐츠를 통해 여러분과 만날 수 있어 정말 행복했다"고 애정을 드러냈다. 작품의 20주년을 기념한 지 얼마 지나지 않아 사망 소식이 전해져 안타까움을 더했다.

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'닌자전대 가쿠레인저'에서 함께 출연했던 배우 케인 코스기도 고인을 추억했다. 케인 코스기는 "오랫동안 함께한 가족 같은 소중한 동료였다"며 "촬영이 끝나면 차가 없는 동료들을 역까지 데려다주던 다정함을 잊을 수 없다"고 전했다.

이 밖에도 츠치다는 '원피스', '나루토', '이니셜 D', '유희왕 듀얼몬스터즈 GX', '햄스터 하무타로' 등 수많은 인기 작품에 참여했다. 최근까지도 '기동전사 건담 수성의 마녀'의 나딤 사마야, '우마무스메' 시리즈의 오키타 트레이너 등 다양한 캐릭터에 목소리를 입히며 활발하게 활동했다.

30년 넘게 배우와 성우로 활동하며 수많은 캐릭터에 생명력을 불어넣었던 츠치다 히로시. 그의 갑작스러운 사망 소식에 동료들과 팬들의 애도가 이어지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com