MC몽, 돌연 라방 중단 선언…김민종 ‘불법도박’ 폭로하더니 “소리소문없이 사라지는 것”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 MC몽이 김민종을 향한 불법 도박 의혹 제기로 고소까지 당하는 등 연이은 논란을 빚었던 틱톡 라이브 방송을 잠정 중단한다. 약 10개월간 이어온 방송을 끝내겠다며 "원래 내 스타일은 소리소문없이 사라지는 것"이라는 의미심장한 발언도 남겼다.

MC몽은 지난 20일 틱톡 라이브 방송을 진행하던 중 돌연 휴방 계획을 밝혔다. 이날 그는 "당분간 틱톡 그만한다"며 "10개월 동안 너무 많이 봐줬고 응원해 줘서 감사했다"고 시청자들에게 인사를 전했다. 이어 "원래 내 스타일은 소리소문없이 사라지는 것"이라고 덧붙이며 그동안 라이브 방송을 진행하면서 겪었던 일들을 돌아봤다.

구체적인 휴방 기간도 언급했다. MC몽은 앞으로 3개월에서 6개월가량 틱톡 방송을 쉬어갈 예정이며 오는 31일 마지막 방송을 진행하겠다고 설명했다. 지난해 12월 틱톡 라이브를 시작한 지 약 10개월 만이다.

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MC몽에게 틱톡은 팬들과 소통하는 공간인 동시에 수차례 논란의 중심에 섰던 무대라는 점에서 이번 결정에 관심이 쏠린다. 앞서 MC몽은 지난 5월 라이브 방송에서 연예계에 불법 도박 모임이 존재한다고 주장하면서 가수 겸 배우 김민종의 실명을 거론했다. 당시 김민종 측은 해당 의혹이 명백한 허위사실이라고 반박했다. 이후 김민종은 오랜 기간 쌓아온 명예가 훼손됐다며 지난 9월 MC몽을 명예훼손 혐의로 고소했다. MC몽은 고소 소식이 알려진 직후에도 "고소 한두 번 당하냐. 별거 아니다"라며 강경한 태도를 보였다.

그러나 이후 입장을 바꿔 김민종을 직접 찾아가 사과했다. MC몽은 지난 9월 라이브 방송에서 "김민종 선배님을 언급한 것 자체가 제 잘못"이라며 "형님이 저를 따뜻하게 안아주셨다"고 밝혔다. 김민종 역시 후배의 사과를 받아들였다. 김민종이 고소를 취하하면서 양측의 법적 갈등은 일단락됐다.

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하지만 논란이 남긴 후유증은 적지 않았다. 김민종은 최근 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 MC몽을 용서한 이유에 대해 "사과를 되게 진정성 있게 했다"며 "내 마음을 편하게 하기 위해 취하했다"고 털어놨다. 오랜 시간 준비했던 할리우드 영화에 다른 배우가 캐스팅됐다며 아쉬움을 드러내기도 했다. 그는 당시 정신적으로 힘든 시간을 보냈지만 지나간 일보다 앞으로가 중요하다고 강조했다.

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MC몽은 앞서 MBC 'PD수첩'에서 원헌드레드레이블과 관련한 정산 문제, 해외 도박 및 사생활 의혹이 다뤄지자 라이브 방송을 통해 적극적으로 반박한 바 있다. 당시 MC몽은 방송에서 제기된 의혹들을 부인하면서 공개된 메시지가 조작됐다고 주장했다. 틱톡 라이브가 잇따른 폭로와 해명의 창구로 활용됐던 만큼 이번 중단 선언도 눈길을 끈다.

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하지만 MC몽이 틱톡 방송 중단 이유를 최근 논란 때문이라고 직접 밝힌 것은 아니다. 또 방송 활동을 완전히 접는 것도 아니다. MC몽은 틱톡을 쉬는 대신 유튜브 라이브를 통해 이른바 '엑셀 방송'을 진행하겠다는 계획을 예고했다.

가수로서의 활동도 이어간다. MC몽은 오는 11월 전국 무료 공연을 통해 팬들과 만날 예정이다. 전주와 송도, 경기 광주, 울산, 청주, 구미, 부산 등에서 공연을 진행할 계획이다.

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김민종과의 폭로전과 고소, 사과를 거쳐 라이브 방송 중단까지 선언한 MC몽이 틱톡을 떠나 새로운 방송 플랫폼과 공연 무대에서 어떤 행보를 보일지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com