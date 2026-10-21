블핑 리사, '태국 차은우'와 열애설…마스크 없이 길거리 데이트[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 다시 한번 핑크빛 열애설에 휘말렸다.

20일 데일리뉴스, 카푹 등 현지언론은 리사가 19일 태국 배우 블루 퐁티왓과 함께 태국 방콕 송왓 거리에서 포착됐다고 보도했다. SNS에는 두 사람이 나란히 길을 걷는 모습이 담긴 사진이 유포됐다. 공개된 사진에서 리사는 캡모자를 쓰고 티셔츠와 청바지를 입은 편안한 차림이다. 리사는 물론 블루 퐁티왓 또한 마스크를 쓰거나 얼굴을 가리지 않았다.

15일에는 리사와 그의 가족이 블루 퐁티왓과 방콕의 한 식당에서 함께 식사하는 모습이 공개돼 화제를 모으기도 했다. 이외에도 홍콩 일본 등에서 함께 있는 모습이 목격됐고, 특히 9월에는 영국 런던에서 팔짱을 낀 채 걸어가는 두 사람의 모습이 담긴 영상이 확산됐다.

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리사는 전세계 부호 서열 2위인 베르나르 아르노 LVMH(루이비통 모에 헤네시) 회장의 넷째 아들이자 LVMH 시계 부문 CEO인 프레데릭 아르노와 2023년부터 지속적으로 열애설에 휘말려왔다. 두 사람은 공식적으로 열애 사실을 인정하진 않았지만 프랑스 파리, 미국 LA 공항 라운지, 이탈리아 등에서 다정하게 만남을 갖는 모습이 연이어 목격되며 열애설이 이어졌다.

그러나 지난 6월 리사의 생일 파티나 주요 행사 등에서 아르노의 모습이 사라지면서 결별설이 제기됐다. 그리고 8월 '태국 차은우'로 불리는 3세 연하의 블루 퐁티왓과의 열애설이 나왔다.

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리사는 23일 첫 번째 솔로 EP '프레스 플레이'를 발매한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com