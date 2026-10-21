서인영, 눈썹까지 핫핑크…'딸기송이'로 파격 변신 "탈선한 학생 같아" ('살롱드립2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립2' 서인영이 파격적인 스타일로 등장한다.

20일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립2' 영상 말미에는 가수 서인영의 출연이 예고됐다.

눈썹까지 핫핑크로 염색한 '딸기송이 머리'로 변신한 서인영. 파격적인 스타일로 등장한 서인영은 "장도연 씨 팬이다. 반갑다. 예쁘다. 연예인 보는 느낌"이라며 장도연을 보자마자 반갑게 인사했다.

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서인영은 1984년생, 장도연은 1985년 3월생이라고. 장도연은 이를 언급하며 "근데 85랑도 친구고"라며 이야기를 꺼냈고 서인영은 "그럼 친구하자. 말 놔"라며 쿨하게 악수를 건넸다.

그런가하면 서인영은 장도연에게 "궁금한 게 남자친구 없냐. 방송용 아니냐"고 묻거나 "이상형이 뭐냐", "평소에 뭐하냐", "심심하면 놀러 와라. 어디 사냐"며 질문을 쏟아낸다. 이에 내향형인 장도연은 "이 정도 거리가 딱 좋다"고 선을 그어 웃음을 안겼다. 특히 장도연은 서인영의 파격 핑크 헤어에 "탈선한 학생이랑 상담하는 거 같다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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영상 말미에는 서인영이 장도연을 벽에 가두며 "나 너 좋아하는데 너 나 싫어하니? 우리 집에 놀러 와. 나 착한데 알고 보면. 김밥 말아줄게"라고 플러팅을 해 관심을 모은다.

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wjlee@sportschosun.com