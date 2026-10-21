'2026 최강 신인' 알디원, 22일 '토크 투 미' 발표…신비 몽환 비주얼 어택

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 알파드라이브원이 후속 활동에 돌입한다.

알파드라이브원은 21일 공식 SNS에 후속곡 '토크 투 미' 시네마 포스터와 시네마컷을 공개했다.

공개된 시네파 포스터에서 멤버들은 몽환적이면서도 신비로운 분위기를 연출했다. ??헤어와 워터리 텍스처가 돋보이는 스타일링은 관능적인 매력을 배가시킨다. 시네마컷은 도시의 밤을 배경으로 어반 시크 무드의 내추럴 룩을 선보인 알파드라이브원의 모습이 담겼다. 영화의 한 장면을 연상케 하는 감각적인 연출과 멤버들의 표정 연기는 미묘한 긴장감을 자아낸다.

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알파드라이브원은 지난 1월 데뷔 앨범 '유포리아'로 초동 144만장을 돌파, 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위를 기록하며 압도적인 화력을 보여줬다. 또 미니 앨범 '언브레이커블 : 소년비스트' 역시 초동 100만장을 가볍게 넘기며 2연속 밀리언셀러 기록을 세웠다. 그만큼 후속 활동에 대한 기대도 높은 상황.

'토크 투 미'는 청량한 신스 사운드와 감각적인 R&B 그루브가 어우러진 인디 알트 팝 장르의 곡이다. 바다를 연상시키는 시원한 사운드와 감미로운 보컬이 더해져 알파드라이브원의 깊어진 감수성을 느껴지게 한다.

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'토크 투 미'는 22일 오후 6시 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com